ЦСКА договори изненадващ трансфер в турския елит

ЦСКА е на път да осъществи първия си изходящ трансфер през летния прозорец. Според информация на “Мач Телеграф” косовският национал Лумбард Делова ще продължи кариерата си в новака в турската Суперлига Амедспор, след като клубът от Диарбекир е платил освобождаващата клауза в договора му на стойност 950 000 евро.

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Двете страни вече са постигнали договорка и по личните условия на защитника, който се намира в Турция, където трябва да премине задължителните медицински прегледи преди подписването на официалния си договор. Очакванията са трансферът да бъде финализиран безпроблемно, въпреки че до неотдавна Делова се възстановяваше от контузия.

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Очаква се сделката да бъде обявена официално още днес или най-късно утре, с което ЦСКА ще реализира първата си продажба през настоящото лято. Любопитното е, че Амедспор си осигури промоция за турския елит със Здравко Димитров в състава, но според информации от Турция българският футболист е близо до раздяла с клуба.

Делова пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 година и изигра общо 69 мача с червения екип. За този период той реализира четири попадения и записа две асистенции. Макар да започна силно престоя си при “армейците”, представянето му впоследствие беше колебливо, а през последните месеци защитникът постепенно загуби мястото си сред титулярите в състава на Христо Янев.

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