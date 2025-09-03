Депутатите пак на работа - кой за какво ще се бори? (ВИДЕО)

С протест, критики и нападки започна първия работен ден на депутатите след лятната ваканция. Тон даде лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов. Той заяви, че когато някой иска да свали едно правителство, трябва да е наясно какво ще се случи след това. И допълни - не се притеснява от създаване на евентуална партия на президента Румен Радев.

"Бих се радвал да има, вижте колко е хубаво, като има партии да внасят вотове, да напрягат правителството, да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота - сега не можем да разберем кой точно го внася, откъде да се пазим. Интересни са ми колегите от ПП-ДБ със съучастието си в това", каза Борисов.

Приоритет за ГЕРБ остава еврозоната и приемането и първата бюджетна процедура в евро.

Междувременно лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски даде заявка, че ще продължи да подкрепя кабинета, докато той работи “в полза за хората”.

"Докато се вършат правилните неща за хората - ще го правя. Всички забележки, които имам, ги споделям с тях и смятам, че има чуваемост". Пеевски каза още, че няма да позволи на никой да излъже хората и призова президентът Румен Радев да бъде откровен.

"Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимава само с това - да форматира кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия президентът Радев. Той трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го да излезе", каза Пеевски.

А иначе работата на депутатите започна с първата точка в дневния ред - проект на решение за провеждане на национален референдум с въпрос дали българският лев да бъде запазен като единствена национална валута до 2043 г. Мнозинството отхвърли обаче темата след което “Възраждане” напусна пленарната зала.

"Ние, българите от групата на "Възраждане”, ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи", каза лидерът на партията Костадин Костадинов.

На фона на това, от коалицията на ПП-ДБ заявиха, че ще внесат вот на недоверие срещу кабинета заедно с МЕЧ и АПС.

“Първото, което ще направим, е внасяне на вот на недоверие - отпор срещу завладяната държава. Това ще стане в следващите дни и в следващите седмици”, заяви съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев. Той каза, че единственото, което може да събори кабинета, е волята на ДПС - Ново начало.

Какви още бяха настроенията по време на първия работен ден на парламента - вижте в репортажа.