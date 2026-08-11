Кабинетът "Радев":

МВнР министър от времето на Станишев: Щом искаме мир в Украйна, трябва да предложим как да стане

11 август 2026, 8:31 часа 2106 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
МВнР министър от времето на Станишев: Щом искаме мир в Украйна, трябва да предложим как да стане

"Ако казваш: "Искаме решение", трябва да следва и съответната инициатива". Тези знакови думи по адрес на политиката на управлението на Румен Радев относно войната в Украйна изрече Ивайло Калфин. Позицията на Радев и правителството му е за постигане незабавно на мир в Украйна. Калфин е бивш външен министър в Тройната коалиция, водена от Сергей Станишев, и бивш социален министър във второто правителство на Бойко Борисов. Той беше и евродепутат от АБВ.

Донякъде иронично Калфин каза следното в сутрешния блок на БНТ: "България засега не е блокирала санкциите (против Русия)". Въпросът според него е, че с толкова неясна външна политика като нашата в момента, губим позиции и пред двете страни - и пред Украйна и ЕС (Запада), и пред Русия. 

Какво е решението - според Калфин, трябва натиск и върху Русия, и върху Украйна, за да се стигне до мир. "Натискът върху двете страни е единственият начин – даже да не е трайно решение, това да стане телеещ конфликт, пак е някакво решение", по думите му. Бившият ни външен министър обаче смята, че ЕС не действа с достатъчен размах, води политика, която следва събитията, а не ги формира. Той обърна внимание, че руската икономика не е в блестящо състояние и това може да бъде използвано като лост за преговори.

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"Нека върнем старите граници - точно така започват големите войни", предупреди Калфин и по отношение на позицията на Путинова Русия спрямо Полша и прибалтийските държави. "Такива конфликти може да станат безкрайни, това е много голяма опасност", добави той.

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Калфин поиска и по-ясна наша позиция по отношение на войната в Иран. В по-общ план за управлението на "Прогресивна България" бившият ни социален министър посочи, че най-добрият ход на сегашното управление е да е честно с хората, да обяснява предварително какви политики смята да води и да го прави, а не всичко да минава "под похлупак" с мисъл за президентските избори на първо време, които ще са в края на октомври.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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