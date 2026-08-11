Властта крие информация за дрона "Майя": Проф. Тодор Тагарев с нова порция критика

„Такъв малък дрон просто нямаше как да направи сериозни поражения в село Кардам. Необяснимо е министърът на отбраната Димитър Стоянов да казва, че ще изчака МВР, за да стане ясно дали е имало взрив или е нямало. Има опит за прикриване на реалната ситуация с украинския дрон-примамка „Майя“. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред bTV. Още: Вижте дрона, взривил се край Кардам (СНИМКИ)

Правителството се разминава, да извика Митрофанова

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По думите на бившия министър на отбраната има голямо разминаване на информация между твърденията на премиера Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов за дрона.

Според проф. Тодор Тагарев Радев се е опитал да прехвърли отговорността за дрона на други държави, съюзници на България.

Той е на мнение, че външният министър Велислава Петрова-Чамова, не е трябвало да вика украинския посланик Олесия Иласчук, а сега трябва да направи същото и с руския посланик – Елеонора Митрофанова. „При всички положение действията за дрона не са украински, а руски“, изтъкна проф. Тодор Тагарев.

Той разкритикува още, че и правителството, и президентът Илияна Йотова бързат за антидрон системите, а всичко това изглежда още като "дайте да дадем едни пари на нашите фирми".

Проф. Тагарев взе отношение и за взрива във военния завод „ЕМКО“ край Трявна.

Той добави, че изключително малка е възможността да се възпламени сам барут или боеропаси. „Това да се възпламени барут, който се намира в склад с контролирани условия, е изключително малко вероятно“, допълни бившият военен министър.

Според него вътрешният министър Иван Демерджиев прибързано е направил заключението, че няма външна намеса във взрива в "ЕМКО".

Според проф. Тодор Тагарев доверието в това, което казва властта, не е толкова високо. Има и прикриване на информация.

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