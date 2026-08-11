Спорт:

Властта крие информация за дрона "Майя": Проф. Тодор Тагарев с нова порция критика

11 август 2026, 8:48 часа 1815 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com
Властта крие информация за дрона "Майя": Проф. Тодор Тагарев с нова порция критика

„Такъв малък дрон просто нямаше как да направи сериозни поражения в село Кардам. Необяснимо е министърът на отбраната Димитър Стоянов да казва, че ще изчака МВР, за да стане ясно дали е имало взрив или е нямало. Има опит за прикриване на реалната ситуация с украинския дрон-примамка „Майя“. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред bTV. Още: Вижте дрона, взривил се край Кардам (СНИМКИ)

Правителството се разминава, да извика Митрофанова

Още: България е партньор, Украйна не е насочвала дронове срещу нея: Украинското посолство след среща в МВнР

По думите на бившия министър на отбраната има голямо разминаване на информация между твърденията на премиера Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов за дрона.

Според проф. Тодор Тагарев Радев се е опитал да прехвърли отговорността за дрона на други държави, съюзници на България.

Той е на мнение, че външният министър Велислава Петрова-Чамова, не е трябвало да вика украинския посланик Олесия Иласчук, а сега трябва да направи същото и с руския посланик – Елеонора Митрофанова. „При всички положение действията за дрона не са украински, а руски“, изтъкна проф. Тодор Тагарев. 

Той разкритикува още, че и правителството, и президентът Илияна Йотова бързат за антидрон системите, а всичко това изглежда още като "дайте да дадем едни пари на нашите фирми".

Проф. Тагарев взе отношение и за взрива във военния завод „ЕМКО“ край Трявна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той добави, че изключително малка е възможността да се възпламени сам барут или боеропаси. „Това да се възпламени барут, който се намира в склад с контролирани условия, е изключително малко вероятно“, допълни бившият военен министър.

Според него вътрешният министър Иван Демерджиев прибързано е направил заключението, че няма външна намеса във взрива в "ЕМКО". 

Според проф. Тодор Тагарев доверието в това, което казва властта, не е толкова високо. Има и прикриване на информация. 

Още: Чакаме Украйна да ни каже откъде долетя дронът в Кардам, но едва ли: Думи на министъра на отбраната

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Министерство на отбраната Тодор Тагарев руски дрон украински дрон Шахед дрон Майя
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес