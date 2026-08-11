"Някой умишлено забавя ключова артерия на НАТО": Пренасочва ли Мицкоски ресурс към Коридор 10?

Опозиционната албанска партия в лицето на Демократичният съюз за интеграция (ДСИ) с лидер Али Ахмети обвини правителството на Християн Мицкоски в промяна на приоритета при изпълнението на проекта за коридори 8 и 10, като, както твърди партията, по-голямата част от механизацията, работната сила и ресурсите са пренасочени към участъка Прилеп - Битоля, предава македонската медия Скопје1.мк

Работата е 4 към 1 в полза на коридора със Сърбия

От ДСИ казват, че според информацията, с която разполагат, в момента работата на място е в съотношение почти четири към едно в полза на коридор 10, докато коридор 8 остава на заден план,

„Двата сегмента са част от един и същ проект, който осигурихме с американско-турския консорциум Bechtel и Enka. Днес правителството на практика променя приоритета на проекта“, заявява партията.

Партията настоява правителството публично да обяви колко работници, техника и финансови ресурси са ангажирани в момента по Коридор 10 и колко по Коридор 8, както и кой е взел решението за това съотношение и въз основа на какви критерии. ОЩЕ: Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал

Мисъл за предизборната кампания

Според ДСИ, причината за това разпределение е политическо решение участъкът от Коридор 10 да бъде завършен преди следващите избори, за да бъде използван като предизборен проект.

„Ако това се потвърди, би било сериозен скандал: пари, работници и машини от държавен проект за милиард евро се насочват според електоралния календар на управляващите партии“, се казва в изявлението.

Партията добавя, че Коридор 8 има и по-широко стратегическо значение, тъй като е част от инфраструктурната връзка изток-запад и, както заявяват, е стратегически коридор на НАТО. „Следователно, сега трябва да се зададе въпросът: това просто злоупотреба с проект за милиард евро ли е или някой умишлено забавя стратегическия коридор на НАТО? Кой печели от отслабването на Коридор 8?“, пита ДСИ.

Съпреничеството между Коридор 10 и Коридор 8

Знаем, че връзката между китайското карго и Паневропейския транспортен коридор 10 е ключов елемент от геостратегическите интереси на Китай за бърз и ефективен достъп до европейските пазари. Коридор 8 обаче се явява геополитическа и икономическа алтернатива и на практика застрашава доминиращата роля на сръбското трасе. Северна Македония обаче е член на НАТО, а Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса.

Предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка не е случайно и че Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград. ОЩЕ: САЩ даде ясен знак на македонци и сърби: Коридор 8 е наш стратегически приоритет