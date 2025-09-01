До 2-3 години очакваме продукция от завода с Rheinmetall: Атанас Запрянов с подробности

Правителството трябва да осигури бюджета, а ГЕРБ и лидерът Бойко Борисов трябва да осигурят политическата подкрепа за този завод. На нас ни е необходима политическа стабилност и ролята на ГЕРБ и Борисов е изключително важна. Това обясни в ефира на Нова телевизия министърът на отбраната Атанас Запрянов попитан чия е заслугата за новия завод, който Rheinmetall ще прави у нас – на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов или на президента Румен Радев.

Кога ще е готов заводът?

Попитан кога ще бъдат готови тези производства и ще започнат да произвеждат продукция той отговори, че желанието е това да се случи много скоро. "Минимум 2-3 години са достатъчни от момента на сключване на споразумението до първото производство", каза Запрянов.

"Инвестицията за този завод е около 49% или около 500 млн. евро. Да, ще си върнем инвестицията. Имаме 10 г. гратисен период и 35 г. за изплащането му. Тепърва ще станат ясни условията по този заем", обясни той.

Военният министър обясни, че и двете производства (на снаряди и на барут, в отделни предприятия) ще са на територията на ВМЗ-Сопот. "Те ще са страна по този договор. Ще се създаде съвместно дружество, като Rheinmetall ще имат 51% към 49% за ВМЗ-Сопот. По този договор се работи от доста дълго време. Изграждането на тази фабрика е един шанс за нашата отбранителна индустрия да внедри стандарти за производство, които да ни вкарат в доставката за НАТО", каза той.

"Това е наш национален интерес, но той съвпада с този на Европа. Съвпада и с искането на НАТО за нови способности на нашите въоръжени сили и внедряването на нови стандарти", добави Запрянов.

Принципал на това предприятие ще е министърът на икономиката и индустрията.