Няма да ни се случи същото като в "Елените", но рисковете в София са два: Главният архитект с притеснителна информация

"Точно това, което се случи на "Елените", не мисля, че същото би се повторило в София, но се залагат малки и големи рискове за нещо такова, което би могло да се случи при много обилни валежи. Няма такъв случай точно като в "Елените" с бетонирани реки в София". Това заяви главният архитект на София арх. Богдана Панайотова пред bTV.

По думите ѝ, в София през годините доста повече строителството се е съобразявало с басейнова дирекция и се е искало тяхното съгласие. "Рисковете в София са два. Първият риск е строителство около водните течения (реките) в София. Вторият риск е още по-голям от това, което масово се застрояват огромни територии без дъждовна канализация", посочи арх. Панайотова. Тя добави, че техническата инфраструктура в София липсва.

И София ли ще е под вода при обилен дъжд?

Главният архитект на София открои, че кварталите в полите на Витоша до южните квартали на Околовръстното шосе нямат дъждовна канализация и необходимата техническа инфраструктура. "Там липсва оттичане на целия воден поток, който би слязъл при дъждове и при снегове. Има огромни квартали без никаква канализация", предупреди арх. Панайотова.



Арх. Богдана Панайотова уточни, че не иска да си представя какво ще се случи в районите на Витоша и на Панчарево, ако се излее такъв дъжд там, като в Царево и "Елените". "Това, което можем да направим ние и сме започнали, е, че от 6 месеца насам е невъзможно за издаване на разрешение за строеж в посочените територии, ако липса на дъждовна канализация. Всичко, което е в тези райони, е ниско етажно застрояване. Когато няма изходни данни за дъждовна канализация, няма да се издават разрешения за строеж", подчерта главният архитект на София.

Ще има ли небостъргачи в София?

Запитана дали има апетити за небостъргачи в София, арх. Панайотова призна, че има апетити за небостъргачи в града, но проблемът не е във високите сгради, а в коефициента на интензивност на застрояване. „Мога да кажа, че сме стопирали изграждане на такива небостъргачи и сгради над 50 метра в последните 6 месеца, особено в дерета и гори. Има голям апетит, случвало се е през годините, но такива са стопирани и няма да бъдат разрешавани“, увери главният архитект на София.

