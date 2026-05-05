Дончев: Страдали сме от деконструктивна истерична опозиция - ние няма да бъдем такава

"Гледаме на новия етап в българската политика като етап на нормализация. Ясно е кой носи отговорност за управлението и кому е отредена ролята на опозиция. Исторически сме страдали от деконструктивна истерична опозиция - ние няма да бъдем такава. Управляващите могат да разчитат на нашата подкрепа за добрите решения". Това обяви бившият вицепремиер Томислав Дончев след края на консултациите при държавния глава Илияна Йотова по процедурата за съставяне на редовно правителство.

"Считам за добра парламентарна практика опозицията да отговаря за част от парламентарните комисии", подчерта още Дончев.

По актуални въпроси от ГЕРБ казаха още:

"Изборите не са причина да си сменяме позицията по договора с "Боташ", той трябва да бъде преразгледан и предоговорен. България е хубаво да има достъп до газопреносната мрежа на Турция".

"Ще дадем подкрепа за реформата на антикорупционната комисия, ако някой няма желание да я превърне в инструмент за репресии", обяви бившият председател на НС Рая Назарян.

По думите им законопроектът на служебното правителство за Антикорупционната комисия на 90% припокрива текстовете, внесени от ГЕРБ в предишния парламент. "Ще изчакаме да видим поведението на новото мнозинство и дали ще го припознае, или ще има свой прочит за реформите", подчерта още Назарян.

Иначе във вторник държавният глава провежда всички консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание съставяне на правителство. Очакванията са още в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на следващите управляващи, а от "Прогресивна България" да върнат веднага изпълнен мандат със структура и състав на Министерски съвет. В този смисъл по непотвърдена информация още в петък България може да има своето ново редовно правителство.