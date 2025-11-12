Любопитно:

Драгомир Стойнев за особения управител в "Лукойл": Не е само едно име, а няколко

То не е само едно име, а са няколко, затова не искам да казвам нищо. Това коментира председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев пред медиите в парламента във връзка с готовността на управляващите за особен управител в "Лукойл" след последните законодателни промени, които дават възможност особеният управител да има пълен контрол върху активите на рафинерията в Бургас, включително правото да ги продава. Припомняме, че законът беше прокаран с бързина, невиждана дори за кризисни ситуации, само часове след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли сделката за активите на "Лукойл" с швейцарската компания Gunvor, определяйки я като "марионетка на Кремъл".

Той коментира и 30-секундното заседание на комисията, в която последните промени за рафинерията бяха приети. "30 секунди в комисия, 6 часа в зала", каза Стойне. 

Той се обърна към опозицията в лицето на ПП-ДБ заради думите им, че държавата е лош стопанин и по никакъв начин петролната компания не трябвало да попада в ръцете на държавата, какво щели да кажат облигационерите.

"Питам някои хора, които искат да разбият БЕХ и да извадят двете най-печеливши дружества "Булагртрангаз" и ЕСО дали питаха облигационните дружества?", заяви Стойнев и отбеляза, че сичките най-печеливши петролни компании, са държавни. "Как така могат държавите им да управляват петролните компании, обаче само в Бългаърия не можело. Според "БСП - Обединена левица - може", добави Стойнев. ОЩЕ: Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Призив към работодателите

Драгомир Стойнев отбеляза, че утре трябва да се проведе Съветът за тристранно сътрудничество.

"Нашият апел към всички участници е утре да участват, тъй като това е възможно най-демократичната процедура. Призоваваме работодателите да бъдат там. Хубаво би било да се възобнови диалогът, не че не може бюджетът да бъде внесен и без решение на Съвета за тристранно сътрудничество, но това е консултативен и важен орган. Ние от БСП апелираме към работодателите да бъдат там", каза Стойнев и посочи, че работодателите преди да станат успешни работодатели са били работници.

Той благодари на ГЕРБ и ИТН, като посочи, че в този момент е важно лека по лека да се възстановява справедливостта и да се защитавата интереса на работниците.  

ДДС и реформи

"Темата ДДС никога не е стояла пред БСП. Нещо повече - ние от "БСП - Обединена левица" сме настоявали за диференцирани ставки на ДДС, касаещо лекарствата, учебниците, социалните услуги. За нас тази тема никога не е стояла. Радвам се, че наистина на всички им стана ясно, че няма как хората, обикновените работници, бедните хора да понесат тежестта на финансите и че ДДС-то си остана същото", добави още той. 

Според него са нужни реформи, като по думите му някои бонуси са скандални, но ако се правят истински реформи може да се погледне и  социално-осигурителната политика. "БСП е готова да направи тази реформа именно социалното подпомагане да бъде откъснато от осигурителната система", смята още Стойнев. ОЩЕ: "До кога ще ги търпим?": Кирил Петков с остър коментар за бюджета за догодина

Деница Китанова
