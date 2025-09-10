Държавата е спряла измама на международен инвеститор: Правосъдният министър сезира Сарафов (ВИДЕО)

Правосъдният министър Георги Георгиев сезира изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов по повод предотвратена от държавата измамна схема спрямо международен инвеститор и по-конкретно на българо-френска компания, която за малко да загуби 5 млн. лв. Министерство на правосъдието е получило сигнал от въпросния инвеститор, назначило е проверка и е предприело необходимите действия, така че да спре измамата, стана ясно от думите на министъра на правосъдието.

"В рамките на разпоредените от мен проверки от Инспектората към министъра на правосъдието установихме нарушения на длъжностни лица. Предлагаме наказания", заяви още Георгиев.

Според министъра от този казус има няколко важни извода - на първо място, че изпращаме много ясен знак към българските, чуждестранните инвеститори, които се опитват да правят бизнес в България, че могат да разчитат на българското правителство, както и на съдебната система чрез инстанционния контрол, за да бъдат спокойни за инвестициите си.

"От друга страна предприетите от нас действия представляват категоричен отпор на такива практики", каза още Георгиев.

За какво става въпрос?

Министърът обясни, че проблемът на компанията започва на 5 юни, когато са й запорирани 5 млн. лв. във връзка със заповед за незабавно изпълнение на договор, за който се твърди, че никога не е бил сключван.

До там се стига след като през март бивш управител на фирмата се явява при помощник-нотариус в София и подписва допълнително споразумение от името на инвеститора за неустойка с друга компания, която има право на това вземане. Първоначалната сума е 3.5 млн. лв., но с лихвите стига над 5 млн. лв.

"Компанията инвеститор, по отношение на която е направен опит за измама, се представлява от вече бившия управител. Въпреки това помощник-нотариусът заверява споразумение към договора, по силата на която впоследствие съдът издава заповед за незабавно изпълнение", казва Георгиев.

В резултат на недопустими нотариални действия се създава една привидност, на базата на която фирмата кредитор отива в районния съд в Козлодуй, където има отвод на двама районни съдии поради заболяване и третият съдия, при който се пада, издава заповед за незабавно изпълнение, възоснова на която впоследствие се стига до запорирането на тези средства.

Той заяви, че се е обърнал към инстанционния контрол, който е отменил акта на районния съдия като незаконосъобразен и в резултат на установените нарушения се стига до пълното освобождаване на сумата от 5 млн. лв.

Министърът иска наказания

Министърът на правосъдието иска наказания, като за целта предлага на Камарата на нотариусите за помощник-нотароуса в град София отнемане на правоспособност за срок от 3 години.

Стана ясно, че правосъдното министерство е установило и 7 нарушения на частния съдебен изпълнител и затова Георгиев иска от Камарата на частните съдебни изпълнители наказания за предупреждение за лишаване от правоспособност.

"По отношение не съда - очевидно е бил неправилен акта на районния съдия, системата на инстанционния контрол е единствената възможност за актовете на съда. Тя е сработила. Благодаря на председателя на Окръжния съд във Враца", каза още Георгиев.