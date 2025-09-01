Войната в Украйна:

Проверяват как се харчат парите за правна помощ

01 септември 2025, 14:26 часа 263 прочитания 0 коментара
Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ (НБПП) за разходване на средства и тяхното отчитане, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието (МП). "Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерството на правосъдието", каза министърът.

Той категорично заяви преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането й и оптимизация на всички процеси, като очаква именно това да види от ръководството на бюрото - ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол.

Националното бюро за правна помощ организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети. То е независим държавен орган, юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, посочват от правосъдното ведомство.

През август министър Георги Георгиев съобщи в публикация във Facebook, че е проверил организацията на работа в Агенцията по вписванията. Той посочи, че Агенцията по вписванията е вписала 66 803 сделки с недвижими имоти за първите шест месеца на 2025 г., което е с 30% повече спрямо същия период на миналата година.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
