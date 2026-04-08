"Държавна сигурност" в листите: От "поне 30" до "нито един" и обратно (СНИМКИ)

"Румен Радев каза пред Карбовски, че в листите му няма нито един агент на Държавна сигурност. Оказа се, че има. Наистина са по-малко от 25-те агенти на ДС, които бяха в Инициативния комитет за издигането му за президент." Това написа в своя профил в социалните мрежи лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като преди дни обеща да посочи колко агенти на Държавна сигурност има в листите на "Прогресивна България".

"Надявам се и Румен Радев да направи уточнение по повод на следните негови думи: "…искаха държавата да плати 200 млн. лв. за 68 декара и успяхме да спрем този опит за грабеж в последния момент." Тези, които "успяхме да спрем" това безобразие в средата на декември 2025 г., бяхме ние от парламентарната група на ПП–ДБ. Първото публично изявление на г-н Радев беше на 4 април 2026 г. - почти 4 месеца по-късно", подчерта още Василев.

А колко са реално?

Оказа се, че на практика едва един кандидат за депутат от коалицията около Румен Радев е бил част от бившата "Държавна сигурност" (ДС). Това е Петър Илиев Тодоров, който е кандидат за депутат от "Прогресивната България" в листите за 16-и МИР Пловдив на (по всичко личи) избираемото трето място в листите. Това става ясно от проверката на Комисията по досиета (с пълното наименование Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - бел.ред.), която по закон проверява кандидат-депутатите за принадлежността им към бившия репресивен апарат, видя Actualno.com.

Тодоров е бивш главен секретар на МВР в периода август 2021 г. - септември 2023 г. и главен комисар в силовото ведомство.

Темата за връзката на кандидати за народни представители с ДС беше повдигната за първи път именно от Асен Василев в негово участие от 29 март. Тогава в ефира на bTV той обясни, че на избираеми места в листите на "Прогресивна България" има "много компромисни фигури" в това число "над 30 бивши агенти на "Държавна сигурност".

Впоследствие спорът се пренесе "на терен" между Василев и бившият военен министър и сега дясна ръка на президента Димитър Стоянов. В Симеоновград двамата размениха остри реплики по въпроса. Василев и Стоянов са съотв. водачи на листите на ПП и ПБ в Хасково. В спора помежду им бившият военен министър обвини бившият финансов министър в лъжи и набеждаване и поиска Василев да му посочи поне "2-3 имена" на хора от коалицията около Радев, които са свързани с "Държавна сигурност". Лидерът на "Продължаваме промяната" даде заявка да извади и изпрати имената с довода, че "не ги зне наизуст".

А дебат - кога?

Дни по-късно пък същата тема стана и основен аргумент в защитната теза на самият Румен Радев, с която отхвърли за пореден път поканата за лидерски дебат от страна на съпредседателя на "Да България" Ивайло Мирчев. Двамата се срещнаха случайно преди баскетболен мач между Балкан и Черно море, което даде повод на Мирчев отново да покани държавния глава. Радев обаче отказа и изрази "отвращение към разространяването на лъжи и клевети" и насочи критиката си към колегите на Мирчев от "друга политическа сила".

"Знаете какви слухове за ДС разпространяват, в които няма нищо вярно. Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя", заяви Радев, а после допълни, че "нямаме нито един", визирайки кандидатите на коалицията му с принадлежност към репресивния апарат.

Кои са останалите бивши агенти?

Общият брой на бившите агенти на службата, които са в листите на различни формации за предстоящите избори на 19 април, е 31 души, разпръснати в листите на почти всички водещи политически субекти - на ГЕРБ, на БСП, на "Възраждане", на ИТН, на АПС, на МЕЧ и др.

Ето и пълния списък с бивши аженти на "Държавна сигурност":

Петър Илиев Тодоров – "Прогресивна България"

Любомир Димитров Христов – ГЕРБ

Аргир Леонидов Бояджиев – БСП

Валентин Петков Заяков – БСП

Димитър Великов Баханов – БСП

Любомир Иванов Славков – БСП

Любчо Николов Иванов – БСП

Милчо Атанасов Христов – БСП

Никола Костадинов Вучев – БСП

Румен Крумов Граховски – БСП

Сашка Антонова Тръпкова – БСП

Невян Маринов Начев - "Възраждане"

Емил Кирилов Топалов – "Има такъв народ" (ИТН)

Малин Миронов Младенов – "Има такъв народ" (ИТН)

Радион Василев Попов – "Алианс за права и свободи" (АПС)

Николай Стефанов Радулов – "Морал единство чест" (МЕЧ)

Кольо Петков Парамов – "Величие"

Александър Иванов Маринов - "България може"

Ейнур Енвер Ахмед - "България може"

Пламен Христов Стоянов - "България може"

Николай Александров Тодоров - "България може"

Стоян Василев Демиревски - "България може"

Владимир Иванов Шишков – "Моя България"

Дориян Аспарухов Аврамов – "Моя България"

Ангел Петров Банчев - "Национално движение "Непокорна България"

Стоян Витанов Витанов - "Национално движение "Непокорна България"

Нако Райнов Стефанов – "Съпротива"

Чавдар Демиров Борачев - "Съпротива"

Максим Генов Велков - "Движение на непартийните кандидати"

Николай Славчев Серафимов - "Движение на непартийните кандидати"

Цветанка Борисова Коева – "Трети март"