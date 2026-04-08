Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Държавна сигурност" в листите: От "поне 30" до "нито един" и обратно (СНИМКИ)

08 април 2026, 11:55 часа 488 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Румен Радев каза пред Карбовски, че в листите му няма нито един агент на Държавна сигурност. Оказа се, че има. Наистина са по-малко от 25-те агенти на ДС, които бяха в Инициативния комитет за издигането му за президент." Това написа в своя профил в социалните мрежи лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като преди дни обеща да посочи колко агенти на Държавна сигурност има в листите на "Прогресивна България".

"Надявам се и Румен Радев да направи уточнение по повод на следните негови думи: "…искаха държавата да плати 200 млн. лв. за 68 декара и успяхме да спрем този опит за грабеж в последния момент." Тези, които "успяхме да спрем" това безобразие в средата на декември 2025 г., бяхме ние от парламентарната група на ПП–ДБ. Първото публично изявление на г-н Радев беше на 4 април 2026 г. - почти 4 месеца по-късно", подчерта още Василев.

А колко са реално?

Оказа се, че на практика едва един кандидат за депутат от коалицията около Румен Радев е бил част от бившата "Държавна сигурност" (ДС). Това е Петър Илиев Тодоров, който е кандидат за депутат от "Прогресивната България" в листите за 16-и МИР Пловдив на (по всичко личи) избираемото трето място в листите. Това става ясно от проверката на Комисията по досиета (с пълното наименование Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - бел.ред.), която по закон проверява кандидат-депутатите за принадлежността им към бившия репресивен апарат, видя Actualno.com.

Тодоров е бивш главен секретар на МВР в периода август 2021 г. - септември 2023 г. и главен комисар в силовото ведомство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Темата за връзката на кандидати за народни представители с ДС беше повдигната за първи път именно от Асен Василев в негово участие от 29 март. Тогава в ефира на bTV той обясни, че на избираеми места в листите на "Прогресивна България" има "много компромисни фигури" в това число "над 30 бивши агенти на "Държавна сигурност".

Впоследствие спорът се пренесе "на терен" между Василев и бившият военен министър и сега дясна ръка на президента Димитър Стоянов. В Симеоновград двамата размениха остри реплики по въпроса. Василев и Стоянов са съотв. водачи на листите на ПП и ПБ в Хасково. В спора помежду им бившият военен министър обвини бившият финансов министър в лъжи и набеждаване и поиска Василев да му посочи поне "2-3 имена" на хора от коалицията около Радев, които са свързани с "Държавна сигурност". Лидерът на "Продължаваме промяната" даде заявка да извади и изпрати имената с довода, че "не ги зне наизуст".

А дебат - кога?

Дни по-късно пък същата тема стана и основен аргумент в защитната теза на самият Румен Радев, с която отхвърли за пореден път поканата за лидерски дебат от страна на съпредседателя на "Да България" Ивайло Мирчев. Двамата се срещнаха случайно преди баскетболен мач между Балкан и Черно море, което даде повод на Мирчев отново да покани държавния глава. Радев обаче отказа и изрази "отвращение към разространяването на лъжи и клевети" и насочи критиката си към колегите на Мирчев от "друга политическа сила".

"Знаете какви слухове за ДС разпространяват, в които няма нищо вярно. Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя", заяви Радев, а после допълни, че "нямаме нито един", визирайки кандидатите на коалицията му с принадлежност към репресивния апарат.

Кои са останалите бивши агенти?

Общият брой на бившите агенти на службата, които са в листите на различни формации за предстоящите избори на 19 април, е 31 души, разпръснати в листите на почти всички водещи политически субекти - на ГЕРБ, на БСП, на "Възраждане", на ИТН, на АПС, на МЕЧ и др.

Ето и пълния списък с бивши аженти на "Държавна сигурност":

  • Петър Илиев Тодоров – "Прогресивна България"
  • Любомир Димитров Христов – ГЕРБ
  • Аргир Леонидов Бояджиев – БСП
  • Валентин Петков Заяков – БСП
  • Димитър Великов Баханов – БСП
  • Любомир Иванов Славков – БСП
  • Любчо Николов Иванов – БСП
  • Милчо Атанасов Христов – БСП
  • Никола Костадинов Вучев – БСП
  • Румен Крумов Граховски – БСП
  • Сашка Антонова Тръпкова – БСП
  • Невян Маринов Начев - "Възраждане"
  • Емил Кирилов Топалов – "Има такъв народ" (ИТН)
  • Малин Миронов Младенов – "Има такъв народ" (ИТН)
  • Радион Василев Попов – "Алианс за права и свободи" (АПС)
  • Николай Стефанов Радулов – "Морал единство чест" (МЕЧ)
  • Кольо Петков Парамов – "Величие"
  • Александър Иванов Маринов - "България може"
  • Ейнур Енвер Ахмед - "България може"
  • Пламен Христов Стоянов - "България може"
  • Николай Александров Тодоров - "България може"
  • Стоян Василев Демиревски - "България може"
  • Владимир Иванов Шишков – "Моя България"
  • Дориян Аспарухов Аврамов – "Моя България"
  • Ангел Петров Банчев - "Национално движение "Непокорна България"
  • Стоян Витанов Витанов - "Национално движение "Непокорна България"
  • Нако Райнов Стефанов – "Съпротива"
  • Чавдар Демиров Борачев - "Съпротива"
  • Максим Генов Велков - "Движение на непартийните кандидати"
  • Николай Славчев Серафимов - "Движение на непартийните кандидати"
  • Цветанка Борисова Коева – "Трети март"
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Държавна сигурност Асен Василев предсрочни парламентарни избори ДС Румен Радев агенти на Държавна сигурност авторски
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес