"Една стара "Шкода" ли е проблемът на държавата": Радев обясни за колата си и заговори за парализа във властта

"За вас една стара "Шкода" ли е проблемът в държавата. Така президентът Румен Радев отговори на въпроси за личния си автомобил, с който посрещна унгарския президент Тамаш Шуйок. Действията на Радев дойдоха след като парламентът отне на администрацията му колите на НСО. Пред медиите той увери, че охраната му функционира съгласно всички правила за НСО, но заяви категорично, че няма да прави обществени поръчки за коли, тъй като те ще станат готови чак за следващата администрация, а той не иска да предопределя техния избор.

"Не знам дали ви прави впечатление, че вносителите на законопоекта, с който се отнеха автомобилите на моята администрация е записано, че промяната не води до допълнителни разходи. Същото това "Ново начало" вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация", каза Радев. Той обърна внимание и призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "да каже на ментора си, че държавата не е игра с колички".

Снимка: БГНЕС

Преформатирането на кабинта и парализата във властта

Президентът коментира и темата за преформатиране на кабинета, като каза, че не иска да говори за това преди резултатите от Съвета за съвместно управление (ССУ).

"Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания за корупция по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава. Парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши", смята още Радев.

"Българската Коледа"

Радев коментира и проверката на КЗК, свързана с оборудване за "Българската Коледа". Той увери, че процедурите за закупуване на оборудване на "Българската Коледа" се осъществяват по абсолютно ясен и прозрачен алгоритъм с комисия от инженери от ВМА и професори от Техническия университет под наблюдението на експертния съвет, който обхваща водещи педиатри от цялата страна, също така и БНТ и Нова телевизия.

"През годините е имало и други обжалвания, те винаги са печелени от "Българската Коледа". Те са рутинни, но тази година някой иска да направи от тях сензация с негативна конотация за президентската институция. Нищо такова няма да се получи", каза още Радев.

Президентът обаче попита на свой ред защо всяка година 550 деца разчитат на "Българската Коледа" за животоспасяващо лечение.

"Защо и тази година НЗОК отказва животоспасяващи лекарства на тези деца и техните родители трябва да разчитат на благотворителност", добави още Радев.