"Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички", каза президентът Румен Радев пред журналисти във връзка с отнетите коли на президентската администрация. Припомняме, че казусът възникна след като депутатите решиха НСО да не обслужва вече администрацията на президента с автомобили, като поради тази причина държавният глава се отказа от своя автомобил и започна да се движи с личния си, като дори така посрещна президента на Унгария.

Думите на Радев бяха насочени както към лидера на ГЕРБ, така и към санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Колите на президентството

"Моята охрана си функицонира съгласно всички правила за НСО. Не знам дали ви прави впечатление, че вносителите на законопроекта, с който се отнеха автомобилите на моята администрация е записано, че промяната не води до допълнителни разходи. Същото това "Ново начало" вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация", каза Радев.

Той подчерта, че администрацията му няма да обявява обществени поръчки за коли, гориво и сервиз. "Реултатът от тях може да очакваме чак за следващата администрация, не за моята. Аз не искам да предрешавам избора на тази следваща администрация", посочи още Радев. ОЩЕ: Пеевски се уплаши от колата на Радев и поиска финансовият министър да му купи служебни