Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)

31 август 2025, 19:28 часа

Тук сме, за да запознаем г-жа Урсула фон дер Лайен с възможностите за съвместни предприятия с Rheinmetall (заводи за сняради и барут т.е. два отделни). Това заяви премиерът Росен Желязков от ВМЗ Сопот. Там той, председателят на ЕК и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведоха среща. Желязков подчерта, че за България промяната в отбранителната политика на ЕС заради агресията на Руската федерация дава много възможности в рамките на механизма SAFE. С този механизъм се дават 150 млрд. евро за общи обществени поръчки за произвеждане на оръжия и военна продукция.

Фон дер Лайен похвали отбранителния ни сектор и изтъкна нещо, което е уникално за ЕС - в България най-големият работодател в отбранителната индустрия е частен, което не съществува никъде другаде в Съюза. Германският политик добави, че SAFE вече работи и че Росен Желязков е заявил следното - че по SAFE ще има разширение на възможностите на ВМЗ Сопот, за производство на завод за снаряди по натовски стандарт (155-мм). Ще бъдат открити още 1000 работни места в Сопот, каза тя.

Урсула фон дер Лайен каза и друго - производственият капацитет за снаряди на ЕС трябва да стигне 2 000 000 до края на годината. Руският отдавна надхвърли 3 000 000.

Председателят на ЕК предупреди - руският диктатор Владимир Путин е създал пълномащабна военна икономика и ще продължава да произвежда оръжия с голям мащаб. Докато помагаме на Украйна военно, трябва да подобрим и нашата отбрана и готовност да отстояваме демократичните принципи. През октомври, на Европейски съвет ще обсъдим какви пропуски има в нашата политика за сигурност и какво да правим до 2030 година.

СНИМКА: Министерски съвет

Росен Желязков повтори - България иска първо спиране на огъня и примирие в Украйна. Ние сме готови да помагаме с разчистване на мините в Черно море.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов благодари, че на България е дадена възможност да се поправи с Плана за възстановяване и развитие (ПВУ). Той изтъкна като символ на тази "поправка" създаването на двата завода с Rheinmetall. "Колкото и да е трудно, ще пази правителството, за да се случат тези проекти", закани се Борисов.

Протест на "Възраждане" и "Величие"

Във ВМЗ Сопот председателят на ЕК беше посрещната от протест на симпатизанти на "Възраждане" и "Величие". Беше изгорен и флаг на ЕС - но протестиращите бяха доста малко на фона на заканите от страна специално на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Костадинов заяви във видеообръщения, че председателят на ЕК не е добре дошла в България и подчерта, че тя не е поканена от българския народ, а от "слугите ѝ в страната - Росен Желязков, Бойко Борисов и Делян Пеевски". По думите му Урсула фон дер Лайен е "разследвана за корупция за милиарди, надминаваща дори българските корумпирани елити" и е "символ на деградацията на европейската цивилизация".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ВМЗ Сопот Росен Желязков Урсула фон дер Лайен ПВУ SAFE
