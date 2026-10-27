Орден "Св. Димитрий Сливенски": Борисов получи църковно отличие

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов получи орден "Св. Димитрий Сливенски" от Сливенския митрополит Арсений.

"Благодаря на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений за високото отличие – орден "Св. Димитрий Сливенски" – I степен. Приемам го с огромна отговорност и като чест и признание за подкрепата, моята и на ГЕРБ, която винаги сме оказвали към Българската православна църква", написа Борисов.

Орденът "Св. Димитрий Сливенски" е най-високото отличие на Сливенската света митрополия към Българската православна църква. То е учредено в чест на православния български новомъченик Свети Димитър Сливенски, живял в началото на XIX век и загинал за християнската вяра. Орденът се присъжда от Сливенския митрополит в знак на признателност за изключителни заслуги към Църквата, подпомагане на духовното и културно наследство, ктиторство, дарителство и развитие на православната духовност.

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Борисов е категоричен, че вярата, духовността и съхраняването на българските традиции са важна част от нашата идентичност.

"Ще продължа да подкрепям Българската православна църква и нейната мисия да пази духовните ценности и да обединява хората", обеща той.

Борисов информира, че продължава обиколката си в страната със срещи със структурите на ГЕРБ.

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"С колегите сме във всекидневна координация с нашите кметове от всички региони и заедно подготвяме конкретни предложения за решаване на проблемите по места. Голяма част от тях касаят и предложения, които ще направим по отношение на държавния бюджет за догодина. Това е основата на подготовката ни за предстоящите местни избори", уточни лидерът на ГЕРБ.