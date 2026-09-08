Георги Тошев: Не съм се регистрирал в нито един комитет

Не съм се регистрирал в нито един комитет. Това обяви на профила си във Facebook журналистът и продуцент Георги Тошев. Припомняме, че по-рано днес стана ясен съставът на инициативния комитет, подкрепил настоящия президент Илияна Йотова за изборите през октомври.

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Публикуваме текста на Георги Тошев без редакторска намеса:

"Приятели,

По повод разпространената информация, че съм в инициативен комитет.

Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат президентите.

Оценявам смелостта им!

Едно от изискванията е официално да присъствам в списъка е регистрация с личен документ.

Не съм се регистрирал в нито един комитет.

Ще подкрепа моя кандидат, на който имам най-голямо доверие.

Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК.

Пожелавам успех на кандидатите!"

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