"Да ви успокоя - ако Борисов бе кандидат, щях да съм до него": Вежди Рашидов обясни защо застана зад Йотова

Бившият председател на парламента от ГЕРБ Вежди Рашидов обясни защо е влязъл в Инициативния комитет на кандидат-президента Илияна Йотова - защото Бойко Борисов не е кандидат. Появата му в НДК сред близо 200 учредители повдигна въпроси около отношенията със собствената му партия.

"Да ви успокоя. Ако г-н Борисов днес се кандидатираше, аз щях да бъда зад него. Това е естествено. Но тъй като той не е кандидат, а днес имаме мажоритарен избор...", заяви Рашидов пред журналистите на влизане на учредителното събрание.

Той припомни, че е бил не член на партията, а е представлявал гражданската квота, като наблегна, че вотът за държавен глава е изцяло мажоритарен и това е неговият мотив да подкрепи Йотова. "Мотивира ме, че това е единственият избор, който е мажоритарен, той е много по-различен от всеки друг", допълни бившият министър на културата от кабинета "Борисов".

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Той каза още, че познава семейството на Йотова още от годините, когато тя е била журналист, а съпругата му и нейният съпруг са много добри колеги - лекари.

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