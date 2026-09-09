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Не сменям ГЕРБ с Йотова, но не ми е в характера да мишкувам: Евродепутат на Борисов с остро обяснение за подкрепата си към нея

09 септември 2026, 9:31 часа 1372 прочитания 0 коментара
Снимка: EP
Не сменям ГЕРБ с Йотова, но не ми е в характера да мишкувам: Евродепутат на Борисов с остро обяснение за подкрепата си към нея

"Всички опити да бъда отписан от ГЕРБ и вписан в нечии други политически кръгове или сметки са напълно безпочвени. Не сменям отбора. Винаги съм бил отборен играч и такъв ще остана". Това написа в профила си в социалните мрежи евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев, който обясни защо е влязъл в Инициативния комитет на Илияна Йотова за президентския вот. Заедно с него се включи и друг знаков представител на формацията - Вежди Рашидов.

Емил Радев посочва, че е можел да си премълчи, но "не ми е в характера да мишкувам". Той посочва още, че е наясно, че решението му ще даде повод да се вихрят спекулации и затова излиза с позиция. Самата му публикация в социалните мрежи е събрала огромен брой подигравателни реакции и груби критични коментари.

Според него в продължение на години той е бил заедно с Йотова зад общи български каузи, когато са били колеги евродепутати в ЕП.

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"Работих с Илияна Йотова във времето, когато беше евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Нямам съмнения, че тя е боец, когато трябва да се защитават националните каузи, и убеден европеец в отстояването на демократичните ценности и достиженията на ЕС. В нейно лице съм открил диалогичен човек, коректен колега и опитен политик", мотивира и своя избор евродепутатът.

Емил Радев разказва, че още преди 10 години ѝ е предложил да организират съвместна конференция, на която да поставят ребром въпроса за прекратяването на дискриминационния Механизъм за сътрудничество и проверка за България, а тя приела без да се замисли.

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"Независимо от политическите си различия, обединихме усилия, за да се борим срещу двойните стандарти спрямо страната ни", пише Радев. Той допълва, че Йотова активно се е включила и в битката за членството ни в Шенген. "Щом станеше въпрос за приемането на България в Шенген, знаех, че мога да разчитам на нея без значение, че аз съм от политическото семейство на ЕНП, а тя - на ПЕС", казва още Радев.

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"Влязох в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата ѝ за президент с увереността, че подкрепям отговорен държавник. Сред останалите кандидати за поста не виждам алтернатива на висотата, която изисква институцията", категоричен е Емил Радев.

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Той признава, че е имало смисъл в идеята за общ десен кандидат, но "тя беше минирана". Представителят на партията на Бойко Борисов не одобрява двойката Гюров - Кандев, която се представя за кандидат на дясното заради формациите, които я подкрепят.

"Сега има двойка с претенции за десен профил, но зад нея стоят партии, които правят политика с доноси срещу България. Фактът, че ГЕРБ не издига свой кандидат в надпреварата, според мен е разумен ход в настоящата ситуация. Но това значи ли, че трябва да се отказваме от правото си на избор?!", коментира още Емил Радев.

Евродепутатът допълва още, че не е безкритичен към Йотова и не са му чужди опасенията на много от членовете и симпатизантите на ГЕРБ, че президентският вот може да бетонира цялата власт в ръцете на една политическа сила. В същото време обаче смята, че Йотова е надраснала партийните противоборства. "Доказа го и с избора на Кирил Вълчев за кандидат за вицепрезидент. Тя има и куража да отстоява интересите на България", смята евродепутатът и пожелава успех.

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Президентски избори Илияна Йотова Емил Радев президентски избори 2026
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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