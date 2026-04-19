ГЕРБ с първа реакция след загубата

"Без коалиции и без сглобки. Лесно е да се спечелят изборите, трудно е да се управлява." С това послание от ГЕРБ коментираха първите екзитпол резултати, които ги поставят на втора позиция. Реакцията идва на фона на убедителната преднина на "Прогресивна България" на Румен Радев, която според данните към 19:00 ч. събира между около 37% и 39% от гласовете.

Втората сила - ГЕРБ - остава далеч назад с резултат около 15% - 16%, което оформя разлика от над 20 процентни пункта между двете формации. ПП-ДБ се нареждат трети с приблизително 13% - 14%, а останалите партии се движат около или под бариерата за влизане в парламента. Още: "Мнозинството се вижда с просто око": Социолог каза с кого е възможно да се коалира Радев

Именно този разрив задава и тона на първите политически реакции в изборната вечер. От ГЕРБ ясно дадоха сигнал, че не виждат място за коалиционни формули, насочвайки посланието си към победителите.

От своя страна Антон Кутев от "Прогресивна България" заяви, че партията ще пристъпи към съставяне на кабинет в кратки срокове. По думите му правителство може да има най-късно до средата на май, като очакванията са самият Румен Радев да застане начело като министър-председател. Още: "Ще направим правителство": Кутев отговори Радев ли ще е премиер

