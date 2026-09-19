Гладна стачка в БНР: „Продължаваме Промяната“ с ултиматум към държавата за оцеляването на музикалните състави

"Продължаваме Промяната" (ПП) официално застана зад протестните действия на музикантите от Българското национално радио (БНР). От партията определиха като „ненормално за европейска държава“ състоянието, в което професионални състави – Симфоничният оркестър, Биг бендът, Оркестърът за народна музика и Смесеният хор – са принудени да търсят правата си чрез гладна стачка.

Кризата: между традициите и оцеляването

Повече от година музикантите от елитните състави на БНР настояват за адекватно заплащане и устойчива финансова рамка. От ПП посочват, че проблемът отдавна е надхвърлил рамките на обикновен трудов спор и се е превърнал във въпрос за съществуването на професионалните състави, които съхраняват българската култура.

Данните са показателни за мащаба на изоставането: през 2025 г. средната брутна заплата в БНР е 2440 лв., което е с близо 48% под средната за София (3628 лв.). „Това създава реален риск от масова загуба на кадри“, предупреждават от формацията.

Аргументите на ПП

От „Продължаваме Промяната“ припомнят, че по време на кабинета „Денков“ бюджетът на БНР е бил увеличен, като разходите за персонал са нараснали с 10%, а допълнителен трансфер от 1,5 млн. лв. е бил насочен към възнагражденията. Въпреки това, според партията, „проблемът не може да бъде решен с еднократни увеличения и вътрешни икономии“. Нужна е цялостна реформа на модела.

Исканията на партията

В позицията си ПП отправя три конкретни искания към държавата:

Незабавна финансова инжекция: Осигуряване на средства за преодоляване на непосредствената финансова и кадрова криза.

Устойчивост до 2027 г.: Залагане на дългосрочно финансиране за четирите музикални състава в бюджетната рамка за 2027 г.

Структурна реформа: Министерството на културата, Министерството на финансите и ръководството на БНР да започнат преговори за промяна на статута и модела на финансиране на музикалните състави.

От „Продължаваме Промяната“ са категорични, че политическа воля съществува, когато има разбиране за обществената значимост на медията и културното наследство, което тя представлява. Предстои да се види дали институциите ще отговорят на призива за диалог, преди протестът да ескалира допълнително.

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