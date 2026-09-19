Владислав Панев: Държавните помощи са „капка в морето“, а икономиката ни губи конкурентоспособност

Предвидената от правителството еднократна помощ от 50 евро за социално слабите е „палиативна мярка“, която не може да неутрализира инфлационния натиск. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Бюджетът е с вързани ръце“

Според Панев ограничените възможности за компенсации са директно следствие от високия бюджетен дефицит от 5,7%. „Това е капка в морето. Когато се планира теглене на 10 милиарда евро заем, държавата остава без муниции за справяне с истинска криза“, коментира той.

Депутатът се съгласи, че помощите не трябва да бъдат обвързвани с притежанието на автомобил, тъй като най-бедните слоеве от населението масово ползват градски и железопътен транспорт, които също се оскъпяват заради цената на горивата.

Минимална заплата срещу производителност

Панев постави под сериозен въпрос сегашната методика за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). „За последните пет години заплатите у нас са нараснали с 86%, докато производителността на труда – едва с 13%“, посочи той. Според него този дисбаланс подкопава конкурентоспособността на българската икономика и темата за обвързването на възнагражденията с производителността трябва да бъде водеща.

Проблеми в земеделието и енергетиката

По отношение на подкрепата за земеделските производители, Панев изрази скептицизъм, че тя ще доведе до спад в цените на храните. Той открои структурни проблеми в българското земеделие, където субсидирането „на площ“ е фаворизирало зърнопроизводството за сметка на производството на плодове и зеленчуци, превръщайки страната в нетен вносител.

Относно енергийния сектор, депутатът призова за по-голяма прозрачност около дейността на особения управител на „Лукойл Нефтохим“. Той подчерта, че държавата трябва да упражнява по-строг контрол върху финансовото състояние и маржовете на рафинерията в условията на динамичен пазар.

Политически отговори

В рамките на интервюто Панев засегна и актуални политически теми:

Случаят „Петрохан“: Депутатът отрече лични контакти с фигурите, свързани със скандала, и определи информациите за посегателства над непълнолетни като „недопустими и незаконни“.

Обвинението срещу Борислав Сандов: Панев постави под въпрос тайминга на повдигнатото обвинение и заяви, че от гледна точка на опита, не би подкрепил споразумение с организации, създадени броени дни преди сделката.

Дарителството: По повод казуса с кмета на София Васил Терзиев, Панев защити правото на дарителство, подчертавайки, че финансовата помощ не трябва автоматично да се тълкува като политическа обвързаност с получателя.

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