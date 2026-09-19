Ботев Пловдив не остави никакъв шанс на столичен тип и влетя в Топ 5 на Първа лига

Отборът на Ботев Пловдив записа категоричен успех при визитата си в столицата. "Канарчетата" победиха с 3:0 тима на Септември София в мач от десетия кръг в Първа лига. Те поведоха още през първото полувреме, а след като столичани останаха с човек по-малко на терена, гостите напълно владееха контрола на двубоя. Самуел Калу блесна с две от попаденията на своя тим, който го прати на 5-а позиция във временното класиране.

Ботев Пловдив разби Септември насред София

Срещата започна със ситуация в наказателното поле на Септември, при която гостите имаха претенции за дузпа, но съдията ги подмина. Последва добра атака за домакините, но Ерар Францети не нацели вратата. Така се стигна до 26-а минута, когато Алберто Салидо се възползва от грешка на Педро Ферейра и изведе Ботев Пловдив напред в резултата. Малко по-късно разделиха Божидар Пенчев от това да изравни. Така "канарчетата" се оттеглиха на почивката с гол аванс.

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Второто полувреме започна катастрофално за столичани, които останаха с човек по-малко на терена. Едни Рибейро влезе много остро в краката на Никола Солдо и бе изгонен с директен червен картон. Десет минути след подновяването на играта Самуел Калу матира стража на Септември за втори път в мача. Секунди по-късно Асен Чандъров можеше да направи аванса на Ботев класически, но стреля право в тялото на Владимир Иванов. В 75-а минута трети гол все пак падна, а негов автор отново бе Калу. В 77-а минута Мауро Родригес се разписа за 4:0, но попадението му бе отменено заради засада.

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