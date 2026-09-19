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Григор Димитров тръгна добре, но се пропука! България ще се бори за триумф на Купа Дейвис във финален пети мач

19 септември 2026, 18:28 часа 820 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров тръгна добре, но се пропука! България ще се бори за триумф на Купа Дейвис във финален пети мач

Григор Димитров пропусна шанса да сложи точка на спора с Дания на Купа Дейвис. Най-добрият роден тенисист отстъпи с 1:2 (6:3, 3:6, (4)6:7) пред първата ракета на домакините Холгер Руне. Така общият резултат се изравни на 2:2 след две победи на Руне срещу успеха на Гришо на старта и този на Александър Донски и Пьотр Нестеров на двойки. Всичко ще се реши във финалния пети двубой.

Григор Димитров тръгна добре, но допусна обрат срещу Руне

Българинът срещна сериозни затруднения на свой сервис в самото начало. Той трябва да отразява два брейкпойнта, за да спечели подаването си. Руне бързо изравни и отново притисна Гришо в третия гейм. Лидерът на България показа здрави нерви и успя да заличи три точки за пробив. Това бе достатъчно за Димитров да влезе в мача и да поеме инициативата. Той поведе с 40:15 на сервис на Руне в осмия гейм и още при първата си възможност реализира пробив. Това бе достатъчно за българин да спечели първия сет с 6:3.

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Григор Димитров

Преди началото на втория сет Руне отиде до съблекалнята, което се отрази на инерцията на българина. Датчанинът започна ударно с пробив на нула и не даде нито една точка на свой сервис. Димитров се съвзе в третия гейм и стигна до две поредни точки за пробив при 15:40. Руне отрази първата с чудесна къса топка, но при втората допусна грешка и пробивът бе мигновено върнат. След това темпото на българина отново спадна и той допусна нов брейк. Руне остана безгрешен до края на сета и успя да го спечели с 6:3.

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Третата част също започна проблемно за Димитров - с допуснат пробив. Трудностите за първата ни ракета вече бяха видими, но той не се предаде. Българинът върна бе близо до това да върне пробива, повеждайки с 30:0 в осмия гейм, но не успя да изравни и Руне трябваше да посреща за мача. Григор успя да запази шансовете си в мача, гарантирайки си поне още един гейм в мача, в който да върне пробива. Двойна грешка на Руне отвори тази възможност, а Гришо не я пропусна и изравни - 5:5. 40:0 в следващия гейм и българинът отново се бореше за победата. Въпреки трудностите си, датчанинът обаче успя да изравни и прати мача в тайбрек. В него Григор Димитров отстъпи с 4:7.

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Григор Димитров Купа Дейвис Холгер Руне
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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