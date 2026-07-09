Глътка въздух за "Булгаргаз" след замразяването на "Боташ": А какво ще се случи след размразяването?

Договорът с "Боташ" тежи и замразяването на договора с турската компания за срок от 15 месеца, е глътка въздух за "Булгаргаз". Трябва да има диверсификация на доставките на природен газ, но условията на този договор не са благоприятни за България, коментира Радослав Рибарски, народен представител от "Продължаваме промяната" и заместник-председател на Комисията по енергетика в Народното събрание. Още: Договорът с "Боташ" зад кулисите: Накъде духа вятърът

Той изтъкна, че "Булгаргаз" е във фактически фалит.

Кой саботира "Боташ"?

Снимка: Министерски съвет

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В студиото на bTV Рибарски увери, че ПП никога не е саботирала договора с "Боташ". За 15 месеца трябва да се минат разговорите за предоговоряне и какво се е казало в самия протокол на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган. Трябва да се види дали след 15 месеца договорът ще бъде предоговорен или ще продължим да плащаме огромните суми по него след размразяването на договорката, добави Радослав Рибарски.

Той се надява България да не бъде задължена да плаща огромната цена за количествата природен газ по договора с "Боташ", които държавата така и не е получила.

Радослав Рибарски се надява да не са правени неформани уговорки и договрки с Турция за "Боташ". В последните години България няма никаква стратегия за диверсификацията на горивата, разкритикува той.

Рибарски бе категоричен, че "Продължаваме промяната" няма да подкрепи Бюджет 2026 на "Прогресивна България". По думите му всичко в него е замразено, като при договора с "Боташ" - заплати и социални помощи.

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