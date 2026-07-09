След срещата на върха в Анкара: Европа и САЩ не рухнаха, Русия остава най-голямата заплаха

Всички онези врачки, които очакваха разрив между САЩ и Европа, това не се случи. Дори и да се смени управлението в Белия дом, ангажираността на Европа към сигурността на НАТО, ще трябва да бъде висока. Затова и решението за увеличаване разходите за отбрана остана ясно и категорично, каза бившият външен министър Надежда Нейнски в студиото на bTV след срещата на върха в Анкара. Още: Тръмп похвали НАТО: Изминахме дълъг път, хората разбират, че САЩ бяха третирани несправедливо

"Решенията на форума в Анкара още веднъж показват единството на Алинса, единството на САЩ и неговите европейски партньори, възприемането на Украйна като част от Алинса, желанието на Европа да увеличи средствата за отбрана и нещо много важно - само чрез сила Русия може да бъде принудена да седна на масата на преговорите", подчерта Нейнски.

Русия остава най-голямата заплаха

Снимка: Kremlin.ru

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По думите ѝ Русия остава най-голямата заплаха за ролята на евроатлантическата стабилност - като основен извод след срещата на НАТО в Анкара. Според нея пред руския тиранин Владимир Путин има много важен въпрос - дали да има нова сериозна мобилизация на хората за жива сила на фронта във войната.

Нейнски коментира още, че възпирането на Русия може да стане само с единна и добре въоръжена Европа. САЩ и Европа трябва да инвестират в отбранителни способности, за да може да се постигне спирането на Русия, посочи тя.

Надежда Нейнски заяви още, че не вижда завой в българската външна политика, а се прави опит за туширане на недоволството сред избирателите на Румен Радев и се търси вътрешнополитическа игра от страна на управляващите.

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