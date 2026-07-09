Кабинетът "Радев":

След срещата на върха в Анкара: Европа и САЩ не рухнаха, Русия остава най-голямата заплаха

09 юли 2026, 8:28 часа 717 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
След срещата на върха в Анкара: Европа и САЩ не рухнаха, Русия остава най-голямата заплаха

Всички онези врачки, които очакваха разрив между САЩ и Европа, това не се случи. Дори и да се смени управлението в Белия дом, ангажираността на Европа към сигурността на НАТО, ще трябва да бъде висока. Затова и решението за увеличаване разходите за отбрана остана ясно и категорично, каза бившият външен министър Надежда Нейнски в студиото на bTV след срещата на върха в Анкара. Още: Тръмп похвали НАТО: Изминахме дълъг път, хората разбират, че САЩ бяха третирани несправедливо

"Решенията на форума в Анкара още веднъж показват единството на Алинса, единството на САЩ и неговите европейски партньори, възприемането на Украйна като част от Алинса, желанието на Европа да увеличи средствата за отбрана и нещо много важно - само чрез сила Русия може да бъде принудена да седна на масата на преговорите", подчерта Нейнски. 

Русия остава най-голямата заплаха

Снимка: Kremlin.ru

Още: Американската армия в Европа: Тръмп за малко да каже какво ще прави

По думите ѝ Русия остава най-голямата заплаха за ролята на евроатлантическата стабилност - като основен извод след срещата на НАТО в Анкара. Според нея пред руския тиранин Владимир Путин има много важен въпрос - дали да има нова сериозна мобилизация на хората за жива сила на фронта във войната. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нейнски коментира още, че възпирането на Русия може да стане само с единна и добре въоръжена Европа. САЩ и Европа трябва да инвестират в отбранителни способности, за да може да се постигне спирането на Русия, посочи тя. 

Надежда Нейнски заяви още, че не вижда завой в българската външна политика, а се прави опит за туширане на недоволството сред избирателите на Румен Радев и се търси вътрешнополитическа игра от страна на управляващите. 

Още: Подкрепата за Украйна, европейската сигурност и руската заплаха: Какво реши НАТО на срещата на върха в Анкара?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Русия САЩ Надежда Нейнски Анкара
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес