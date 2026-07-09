Правосъдният министър слага край на "вечните" началници, чака нов ВСС през есента

Има чувството, че сме в 2009 година и времето на Красьо Черния. 20 години по късно сме на същия етап. Ще направим всичко възможно да прочистим съдебната система от зависими хора. Ние сме на власт от 2 месеца, но се надяваме през есента да има нов Висш съдебен съвет (ВСС). Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в ефира на Нова телевизия попитан ще успеят ли да прочистят правосъдната система.

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На въпрос ще направят ли така, че да не се избират нови хора, а те да са с минало, той каза, че смятат да подобрят подбора на хора. „Тези, които са вършили несправедливости, не трябва да са в системата. Вече се работи по такъв законопроект и няма да имаме вечни началници. Хората, заемали вечно подобни високи длъжности, рано или късно стигат до зависимости и подобни действия“, каза той и добави, че "една безконтролна власт дава отклоненията, които виждаме в момента".

По думите на правосъдния министър който и да разследва даден случай, нещата накрая опират до прокуратурата. „И там приключва всичко“, посочи Найденов.

Относно отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова той заяви, че това няма да се случи в законовия срок. „Но се надявам следващата седмица този въпрос да се разгледа. Нека не издавам намеренията си. Знам какво ще направя, ако не се съберат и не вземат решение за отстраняването й. В един процес има и елемент на изненада“, каза министърът. ОЩЕ: Удар по СГП: Правосъдният министър поиска отстраняването на Емилия Русинова

Попитан държани ли са в зависимости членовете на ВСС и кой държи записите, Найденов отговори, че това е проблем. „Проблем е, че те са държани с такива видеа. Министърът на правосъдието не може да издава присъди. Странното единодушие означава, че има един център на власт извън институциите. Но отново опираме до прокуратурата, която трябва да извърши действия“, каза той.

Относно използването на нерегламентирани специални разузнавателни средства, министърът посочи, че проблемът е в използването им без да се стига до досъдебни производства и обвинителни актове. Предвиждат се законодателни изменения, за да се направи процесът по-независим и не само един съдия да дава подобни разрешения. Найданов уточни, че ще бъде въведен случаен подбор сред определен кръг съдии със съответната специализация. Той потвърди, че ще има проверка на всички дадени разрешения и на начина, по който се е процедирало със събраните доказателства.

Във връзка със санкциите по закона "Магнитски" и доходите на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, правосъдният министър подчерта, че вътрешният министър има подкрепата на цялото правителство. Според Найданов българската правна система трябва да изгради собствено законодателство в тази сфера. "Очевидно е, че нашето законодателство в тази насока може да бъде усъвършенствано, за да защитим нашите финансови интереси и да разследваме всички тези явления", посочи той.