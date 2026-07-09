„Калотина-Градина“ 2: България и Сърбия подписват спогодба за нов граничен пункт

Втори граничен пункт между България и Сърбия – „Калотина – Градина“ 2, предстои да бъде открит, предаде bTV. Днес вътрешният министър Иван Демерджиев ще се срещне с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич, за да подпишат междуправителствена спогодба за откриването на новата гранична точка. Още: България е сред страните, блокирали нов кръг преговори за членство на Сърбия в ЕС

Още по-добра свързаност между България и Сърбия

Целта е след изграждането и отварянето ѝ да се подобри свързаността между двете държави, както и да се насърчи инвестиционният обмен. Изграждането на такъв пункт ще донесе и социални ползи за гражданите на двете страни, посочват запознати с проекта.

Пунктът ще е със сезонна ангажираност и определено работно време, като всяка държава ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Пунктът ще се намира в близост до настоящото ГКПП "Калотина" и ще е за граждани и леки автомобили, ще работи със сезонна ангажираност и с определено работно време.

Проектът вече беше обсъден между вицепрезидента Илияна Йотова и премиера на Сърбия Джуро Мацут в София по време на форума на върха от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в началото на миналия месец.

На свое редовно заседание на 13 ноември 2025 г. Междуведомственият съвет по въпросите на граничния контрол е приел решение за изграждане на нов съвместен ГКПП на българо-сръбската граница, който да е разположен на българска територия в близост до ГКПП Калотина. След това е проведена и предварителна консултация с ЕК, от която е получено положително становище, допълват от пресслужбата на МС.

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