Големият предизборен дебат при Цънцарова ще се състои: Вижте кои партии приеха (ВИДЕО)

Големият предизборен дебат ИЗВЪН ЕФИР ще се състои. Благодарение на Вас. Това обявиха от платформата на бившата водеща на bTV Мария Цънцарова.

Тя добави, че равносметката до момента показва, че само за 14 дни са били събрани от дарения 54 285 евро в подкрепа на каузата, като нито едно евро все още не е похарчено.

Парите бяха необходими, за да бъде обезпечен технически дебатът - със зала, техника и екип.

Кой ще участва?

Журналистката благодари на приелите поканата й партии и призова за отговор от останалите политически сили, които биха могли да се включат в дебата.

"Благодарим и на политическите сили, които вече приеха поканата ни: ГЕРБ и ПП-ДБ. Очакваме отговорите на нашата покана от "Прогресивна България", ДПС, "Възраждане" и БСП", заяви тя.

И допълни, че инициативата е подкрепена от 100 неправителствени организации.

Тя коментира, че по организирането на един предизборен дебат има много работа и съвсем скоро от екипа й разкажат за него.

Поканата за дебата

Идеята за дебата беше обявена на 19 март.

"Първата ни голяма цел е поставена - голям предизборен дебат на живо пред публика, извън ефир, излъчват свободно онлайн. Дали ще се случи, зависи от 2 условия", заяви уволнената от bTV водеща, която обяви инициативата на новия си проект "Извън ефир" за дебат между основните политически сили преди предсрочния вот на 19 април.

По думите й първото условие е събирането на необходимите средства, за да могат да се ангажират зала, техника за излъчване на живо и екип. "Благодарение на вашите усилия сме близо до целта", заяви Цънцарова.

Тя коментира, че второто условие зависи от политическата класа у нас.

"Второто условие е в ръцете на тези, които искат да ни управляват. Това е покана към политиците, които имат смелостта да участват в дебат по ясни правила, очи в очи с тези, които ще гласуваме. Без удобни въпроси, само с техните отговори на важните", коментира Цънцарова.

Тя отправи поканата си към първите 5 партии, които се смята, че ще прескочат 4-процентната бариера.

Скоро след отправената покана, от "Продължаваме промяната" приеха да участват в предизборния дебат.

ГЕРБ също приема поканата, заяви в специално видео лидерът на партията Бойко Борисов.

"От името на ГЕРБ казвам "ДА". Ще изпратим представители да участват в този дебат. Пожелавам ви успех на проекта", обяви Борисов, създавайки спекулации, че самият той няма да се включи в дебата.

Веднага в свое видео обръщение Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", отправи директен призив към Борисов, предизвиквайки го на словестно единоборство по важните за страната въпроси.

"След като призовавате за успех на новия медиен проект и след като казвате, че партия ГЕРБ ще се включи, да участвате вие на дебат. И да участвате на дебат с мен, по политически теми, по теми, които вие изберете, където и когато кажете, в какъвто и да е формат", заяви Мирчев.

Той беше категоричен, че не може в поредна предизборна кампания да се бяга от дебат между политически лидери.