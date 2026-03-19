След съгласието да прати "представители": Мирчев захапа Борисов да не се крие под радара при лебедите, а да дойде на дебат

Естествено, приемаме поканата на Мария Цънцарова и новия и медиен проект "Извън ефир" да се включим в дебат. Ние никога не сме бягали от дебати и винаги сме били готови да участваме в такива.

Това заяви в свое видео обръщение Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", по повод инициативата 5-те най-големи партии да се изправят една срещу друга в онлайн предизборен дебат на живо, организиран от бившата водеща на bTV Мария Цънцарова.

Лицемерието на Борисов

По думите му по-интересна е реакцията на ГЕРБ и на нейния лидер Бойко Борисов по отношение на поканата и пожеланията му към медийния проект на журналистката.

"От името на ГЕРБ казвам "ДА". Ще изпратим представители да участват в този дебат. Пожелавам ви успех на проекта", обяви по-рано Борисов, създавайки спекулации, че самият той няма да се включи в дебата.

"Бойко Борисов много добре знае КОЙ уволни Цънцарова от bTV. Много добре знае КОЙ стои зад всичко това, КОЙ стои зад инсталирането на хора, които не задават въпроси на политиците. Много добре знае, че за Мария Цънцарова, докато беше водещ на bTV, нямаше разлика между политиците и неудобните въпроси валяха към всички", коментира Мирчев.

Според него Бойко Борисов проявява форма на върховно лицемерие, защото знае за "обвързаностите на бизнеса, бизнес групата на bTV, проектите в различни министерства, кое от кого и какво зависи, и знае за оказвания натиск от Делян Пеевски".

Директно предизвикателство

Мирчев отправи директен призив към лидера на ГЕРБ, предизвиквайки го на словестно единоборство по важните за страната въпроси.

"След като призовавате за успех на новия медиен проект и след като казвате, че партия ГЕРБ ще се включи, да участвате вие на дебат. И да участвате на дебат с мен, по политически теми, по теми, които вие изберете, където и когато кажете, в какъвто и да е формат", заяви Мирчев.

Той беше категоричен, че не може в поредна предизборна кампания да се бяга от дебат между политически лидери.

"Ще ви очаквам", завърши предизвикателството си към Борисов Ивайло Мирчев.

Инициативата

Първата ни голяма цел е поставена - голям предизборен дебат на живо пред публика, извън ефир, излъчват свободно онлайн. Дали ще се случи, зависи от 2 условия.

Това заяви уволнената от bTV водеща Мария Цънцарова, която обяви инициативата на новия си проект "Извън ефир" за дебат между основните политически сили преди предсрочния вот на 19 април.

По думите й първото условие е събирането на необходимите средства, за да могат да се ангажират зала, техника за излъчване на живо и екип. "Благодарение на вашите усилия сме близо до целта", заяви Цънцарова.

Тя коментира, че второто условие зависи от политическата класа у нас.

"Второто условие е в ръцете на тези, които искат да ни управляват. Това е покана към политиците, които имат смелостта да участват в дебат по ясни правила, очи в очи с тези, които ще гласуваме. Без удобни въпроси, само с техните отговори на важните", коментира Цънцарова.

Тя отправи поканата си към първите 5 партии, които се смята, че ще прескочат 4-процентната бариера.