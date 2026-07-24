"Мръсник, оставка!": Трифонов скочи на депутата от управляващите, обидил Теменужка Петкова

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов поиска оставката на председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов ("Прогресивна България"), след като той отправи обидна реплика към депутата от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова по време на дебатите за бюджет 2026. В публикация във Facebook Трифонов определя поведението на Проданов като недопустимо и заявява, че човек, който си позволява да бъде груб към жена, е "слаб мъж, глупак" и му "липсват първите седем години".

В началото на публикацията си той разказва за покойния актьор Джоко Росич.

"Той ми е казвал в личен разговор: "Слави, да знаеш, всичко хубаво, което съм направил през живота си, съм го направил заради жена." И беше прав", пише Трифонов. Още: "Претенция, облечена в простащина"

Повод за реакцията му е репликата на Проданов към Теменужка Петкова по време на продължилите над 12 часа дебати по бюджета. "Това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел!", каза председателят на бюджетната комисия от парламентарната трибуна. По-късно Проданов се извини и заяви, че не е имал предвид лично Петкова, а е използвал метафора за състоянието на публичните финанси.

Трифонов обаче определя случилото се като "грозна обида" и припомня друго скандално изказване на Проданов от началото на мандата.

"Само да ви припомня, че това е Константин Проданов, който каза за българските пенсионери: "Не всички два милиона пенсионери ще умрат от глад заради две евро на месец", пише лидерът на ИТН.

Според него още по-неприемлива е била реакцията на част от депутатите от "Прогресивна България".

"Още по-гнусното е, че когато той обиди Теменужка Петкова по този унизителен начин, от групата на Прогресивна България се чуха аплодисменти. Не знам за вас, но аз съм отвратен", заявява Трифонов. Още: Депутат на Радев обиди грозно Теменужка Петкова от парламентарната трибуна (ВИДЕО)

Той настоява Константин Проданов да напусне Народното събрание.

"След тези два гафа съвсем логично е Константин Проданов да си подаде оставката като народен представител. И ако го направи, ще е първото достойно нещо, което ще е направил като депутат", пише лидерът на ИТН.

В края на публикацията си Трифонов изразява съмнение, че това ще се случи.

"Той, разбира се, няма да си подаде оставката, но това не е защото не разбира какво е направил, а защото няма чувство за срам", завършва той.