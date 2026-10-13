Ударени кораби край България:

"Грубо нарушение, искаме помощ от НАТО и ЕС": Външният министър за новите удари по кораби в Черно море

13 октомври 2026, 9:45 часа 877 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Грубо нарушение, искаме помощ от НАТО и ЕС": Външният министър за новите удари по кораби в Черно море

През нощта България проведе операция по издирване и спасяване в Черно море. Повтарящите се нападения срещу търговски плавателни съдове в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно недопустими. Те представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасно корабоплаване. Сигурността в Черно море е неразривно свързана със сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в социалната мрежа X.

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Тя съобщи, че поддържа постоянен контакт с ЕС и НАТО. „Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за установяване на произхода на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реакция“, посочи още Петрова.

Външният министър също потвърди, че премиерът Румен Радев ще извика руския посланик днес. „Това е поредната опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване“, каза тя.

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Русия дронове Велислава Петрова-Чамова ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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