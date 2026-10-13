"Грубо нарушение, искаме помощ от НАТО и ЕС": Външният министър за новите удари по кораби в Черно море

През нощта България проведе операция по издирване и спасяване в Черно море. Повтарящите се нападения срещу търговски плавателни съдове в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно недопустими. Те представляват грубо нарушение на международното право и принципите на безопасно корабоплаване. Сигурността в Черно море е неразривно свързана със сигурността на Европа. Свободата на корабоплаването и безопасността на гражданските екипажи трябва да бъдат приоритет. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в социалната мрежа X.
ОЩЕ: Нова атака с дронове по търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море
Тя съобщи, че поддържа постоянен контакт с ЕС и НАТО. „Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за установяване на произхода на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реакция“, посочи още Петрова.
Външният министър също потвърди, че премиерът Румен Радев ще извика руския посланик днес. „Това е поредната опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване“, каза тя.
Overnight, Bulgaria carried out a search and rescue operation in the Black Sea. The repeated attacks on commercial vessels in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters are wholly unacceptable. They constitute a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation. The security of the Black Sea is inseparable from Europe’s security. Freedom of navigation and the safety of civilian crews must be a priority. I am in constant contact with our partners in the EU and NATO. I have already discussed with them the need for assistance with the investigation into the attacks, to establish the origin of the drones, and to strengthen surveillance of our air and maritime spaces and our capacity to respond. The Prime Minister Rumen Radev will summon the Russian Ambassador today. This is another dangerous escalation of the war in Ukraine. We must support all diplomatic efforts to bring it to an end.— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 13, 2026