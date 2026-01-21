Любопитно:

Кабинетът в оставка предизборно се готви да увеличава пенсии

21 януари 2026, 11:09 часа 343 прочитания 0 коментара

"Вчера вицепремиерът Караджов и министър Георгиев присъстваха на церемония в южната ни съседка. Благодаря на премиера Мицотакис за конструктивното поведение както по този въпрос, така и за фермерските протести по границата. Когато имаме политическо доверие между съседки, решаваме заедно проблемите". Това каза премиерът в оставка Росен Желязков преди заседанието на Министерския съвет. Откриването на "Рудозом-Ксанти" е голямо събитие за развитието на българските региони, но и за добросъседтството, подчерта той.

"Завършихме една дългогодишна сага - отварянето на пътя Рудозем - Ксанти. Това е материализиране на всички ползи от трансграничното сътрудничество, също и директна инвестиция за двете страни", каза от своя страна външният министър в оставка Георг Георгиев. По думите му това е едно много голямо външнополитическо постижение.

Предложение до НС

Днес ще приемем предложение до Народното събрание за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, обяви още премиерът. Желязков допусна, че вероятно този парламент няма да има време да разгледа законопроекта, но и изрази надежда "да го опровергаят".

"Този законопроект е важен, защото дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България, дава възможност за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и в българската инфраструктура. Това ще доведе до натрупване в българската пенсионна система на средства за увеличаване на пенсиите", заяви Желязков.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова отбеляза, че въвеждането на мултифондовия модел е на база препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изготвен е анализ от Икономическия и социалния съвет. Анализирани са практиките в други държави в рамките на Европа, на Европейския съюз и ползите от въвеждането на този модел били безспорни.

"Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица", заяви Теменужка Петкова. "Създава се възможност тези фондове да създават и подфондове, на база на които да се инвестира в изключително важни структуроопределящи проекти. Това наистина е много добра промяна. Надявам се тя да бъде приета и от българския парламент. Тази промяна се ползва с широка подкрепа както от работодателите, така и от синдикатите", подчерта Петкова.

