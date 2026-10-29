Помилванията, войната в Украйна и подкрепа от Пеевски: Дебатът Йотова - Гюров (НА ЖИВО)

Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров се изправят в единствения си предизборен дебат преди балотажа тази вечер по БНТ. До срещата им в национален ефир се стига, след като преди първия тур на 25 октомври двамата не проведоха дебат.

Тогава щабът на Йотова отказа поканата на платформата за независима журналистика "Извън ефир". От екипа ѝ заявиха, че ще изчакат избирателите да определят кои кандидати продължават към балотажа, преди да водят разговори за дебат "в национален ефир".

Гюров прие поканата ден по-рано. Бившият служебен премиер подчерта, че президентската институция изисква отговорност, която, по думите му, "започва с готовността да застанеш пред гражданите". Още: Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за две убийства и грабеж

Дебатът на живо

Противоречията между Йотова и Гюров проличаха още в началото на дебата, когато водещата ги попита как обясняват ниската избирателна активност. Гюров заяви, че избирателите са били плашени с война и врагове, и обеща да не прибягва до подобни послания. Той описа президентската институция като "пиано в хола", покрай което хората минават, но никой не свири на него.

Йотова му опонира, че институцията е функционирала като „едно много добре акордирано пиано". Тя обвини политическите сили, подкрепящи Гюров, че са търсили подкрепата на ДПС за балотажа, и попита какво е било обещано на партията.

В отговор Гюров категорично отрече да е търсил подкрепа от партийните централи или лидерите им. "Никога не сме търсили подкрепа от партийни централи, от партийни лидери. Няма и да търсим", увери той. Още: Асен Василев: „Прогресивна България“ плаши гаргите с опорката за „нова сглобка“

Атаките в Черно море

По темата за сигурността в Черно море Йотова заяви, че е поставила въпроса за безопасността на корабоплаването пред ООН и е получила поздравления от други държавни лидери. По думите ѝ тя е очаквала подобно признание и в България. Като пример за предприетите от нея действия посочи свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). За бъдещето тя предложи среща между шестте черноморски държави, на която да бъде договорен мораториум върху бойните действия.

Гюров я обвини, че се е разграничила от резолюция на ООН за прекратяване на военните действия. Йотова възрази, че не става дума за резолюция. Според Гюров КСНС е бил свикан твърде късно, а България е трябвало ясно да назове заплахата и да се присъедини към европейските системи за защита от дронове и ракети. Той обвини правителството, че не е предприело необходимите действия.

Йотова отхвърли твърдението му като невярно и заяви, че кабинетът е присъединил България към европейската програма за защита от дронове. Още: Гюров към Йотова: Вие обадихте ли се на Путин? Той вдигна ли ви?

"Вие обадихте ли се на Путин?"

Гюров попита Йотова дали е търсила директен контакт с руския президент Владимир Путин на фона на разговорите за преговори. "Опитахте ли се да говорите с него, обадихте ли му се?", обърна се той към опонентката си.

В отговор Йотова го обвини, че е посетил Киев и е подписал 10-годишно военно споразумение без мандат от Народното събрание. Тя заяви, че не би предприела подобна стъпка, без предварително да се консултира с останалите институции и гражданите. По думите ѝ документът допускал възможността за изпращане на български военни в Украйна.

Гюров отхвърли това твърдение и обясни, че става дума за рамково споразумение, въз основа на което могат да бъдат сключвани отделни договори, подлежащи на одобрение от парламента. Той беше категоричен, че документът не предвижда изпращането на български войници в Украйна, а създава възможности за участие на България във възстановяването на страната. Още: Форумът за демократично действие призова избирателите на ГЕРБ и ДПС да подкрепят Гюров

"Няма такова нещо в този документ", отвърна Йотова.

Войната

Гюров заяви, че Русия трябва да бъде определена като заплаха, за да може България да се подготви адекватно. По думите му Москва трябва да прекрати военните действия, за да се премине към следващите стъпки за уреждане на конфликта.

"За да получим подкрепа от съюзниците, трябва да можем да си помогнем сами. Когато се делим на войнолюбци и миролюбци, не можем да се защитим", заяви Гюров.

Йотова изрази различна позиция, като отбеляза, че в началото на войната се е смятало, че "мирът може да дойде със сила", но впоследствие много хора са стигнали до обратния извод. От думите ѝ стана ясно, че тя подкрепя търсенето на всеобхватно мирно споразумение с участието на Русия, вместо поставянето на ултиматуми.

"Сега трябва да говорим за споразумение за цялостен мир, без Русия това няма как да стане", заяви Йотова.

Тя обвини опонента си, че говори за "война на изтощение". Гюров отхвърли тази интерпретация и обясни, че позицията му е свързана с необходимостта от изграждане на защитни механизми и възпиране на агресията.

По думите му, когато цената на едно нападение стане прекалено висока, агресорът ще бъде принуден да спре да я плаща.

Спор и за договора с "Боташ"

Двамата кандидати влязоха в спор и за договора с турската енергийна компания "Боташ", по който България продължава да плаща значителни суми, без да използва пълноценно договорения капацитет.

Йотова защити споразумението, като заяви, че то е било сключено, след като бившият премиер Кирил Петков и финансовият министър в кабинета му Асен Василев прекъснали доставките на руски газ. Още: Андрей Гюров: Румен Радев отново се хвърля на амбразурата, взима предизборната кампания на ръчно управление

"Боташ тепърва ще бъде полезен на българската държава", увери тя.

Гюров оспори тази версия и заяви, че именно Русия е прекратила доставките на природен газ за България.

Отношенията с Македония

Във финалната част на разговора за външната политика Андрей Гюров и Илияна Йотова отново влязоха в спор за отношенията с Република Северна Македония. Йотова заяви, че България не трябва да отстъпва от договорените протоколи, и обвини бившия премиер Кирил Петков, че е бил готов да отстъпи от националната позиция.

"Кирил Петков беше готов в дванадесет без пет да предаде българската позиция в Скопие, спасена единствено чрез спешната консултативна среща при президента Румен Радев", заяви Йотова.

Гюров ѝ възрази, като припомни ролята си на бивш председател на парламентарната група, внесла Френското предложение в Народното събрание. Той обвини президентската институция в непоследователност заради критиките към кабинета по темата в миналото, въпреки че впоследствие документът е бил представян като общ национален успех.

"Тогава понесохме тежки нападки за предателство, а сега чуваме от госпожа Йотова пълна подкрепа за френското споразумение като добро решение за България", заяви Гюров.

Той подчерта, че защитата на правата на българите в конституцията на Северна Македония е част от общата европейска позиция по въпроса.

Взаимни обвинения и въпроси за кампанията

Регламентът на предизборния дебат между Андрей Гюров и Илияна Йотова позволяваше на двамата кандидати взаимно да си задават въпроси. Разговорът бързо премина към свободата на словото, политическите послания и обвиненията за начина, по който се води кампанията.

Гюров попита Йотова какво е мнението ѝ за вицепремиер, който разделя медиите на добри и лоши, както и за използването на пресцентъра на Министерския съвет в предизборната кампания. Йотова отговори, че свободата на словото е право на всеки - независимо дали става дума за вицепремиер или обикновен гражданин, но не коментира конкретните случаи.

На свой ред тя приписа на Гюров изказване, в което арестите на двама кметове били сравнени с Възродителния процес. Кандидатът отхвърли твърдението и го определи като фалшива новина, разпространявана от съмишленици на Йотова.

След това Гюров попита опонентката си дали ще се извини на българските майки за помилванията на осъдени наркотрафиканти. Йотова отвърна, че кампанията му е изградена върху лъжи и че той не познава процедурата за помилване. Тя заяви, че е предоставила всички документи по случаите на прокуратурата, а медицинската комисия, чиито становища са били взети предвид, е назначена от тогавашните министри Надежда Йорданова и Асена Сербезова.

В защита на решенията си Йотова разказа за случай на помилван млад мъж, който по думите ѝ се намира в Англия и има дете с изключително тежко заболяване.

След размяната на обвинения Йотова попита Гюров дали одобрява начина, по който е водена кампанията му. Тя го обвини, че е накарал медии да насочат вниманието си към съпруга ѝ.

Гюров определи кампанията си като открита и директна, водена в рамките на добрия тон. Той обвини Йотова, че се опитва да се скрие зад медицинските комисии, а нейни съмишленици - че използват тролски практики, включително разпространяване на снимки, на които той целува украинското знаме.