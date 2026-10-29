Приеха бюджета на Русия за 2027 - 2029: Над една трета от разходите са за отбрана

Държавната дума прие на първо четене федералния бюджет за периода 2027–2029 година. Предвиденият в него дефицит е от почти 5,5 трлн. рубли само за 2027 г. „Сред ключовите приоритети са изпълнението на социалните задължения на държавата, подкрепата за семейства с деца, участниците в специалната военна операция и техните близки, както и осигуряването на националната сигурност и технологичното развитие на страната“, се посочва в съобщението на „Дума ТВ“.

За законопроекта гласуваха 372 депутати, а 51 се въздържаха, включително цялата фракция на Комунистическата партия. Никой не е гласувал „против“.

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Приходите на федералния бюджет през 2027 г. са планирани на ниво 43,3 трлн. рубли, а разходите – 48,74 трлн. По този начин дефицитът ще възлезе на 5,44 трлн. рубли. През 2028 г. той се прогнозира на ниво 5,1 трлн., а през 2029 г. — 5,3 трлн. рубли. Според оценката на Министерството на финансите бюджетният дефицит през 2026 г. ще достигне 7,3 трлн. рубли — два пъти повече от първоначалния план.

През следващата година, съгласно бюджета, разходите за националната отбрана ще нараснат до рекордните 17,1 трлн. рубли — от 12,9 трлн. през 2026 г. За армията и закупуването на въоръжение ще бъдат отпуснати около 35% от всички бюджетни разходи, а като се вземат предвид разходите за силовите структури — 44%, или 21,3 трлн. рубли.

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За да финансира разходите, правителството увеличава данъците и въвежда нови такси. По-конкретно, максималната ставка на данъка върху доходите на физическите лица за пасивни доходи, включително лихвите по банковите депозити, ще се повиши до 22%, като същата ставка ще се прилага и за вноса от чуждестранни онлайн магазини. Министерството на финансите оценява допълнителните постъпления от данъчните промени през 2027 г. на 1,5 трлн. рубли.

Същевременно се намалява финансирането на редица сфери от гражданския сектор. Разходите за здравеопазване ще намалеят с 3% до 1,81 трлн. рубли, за жилищно-комуналното стопанство — с 8% до 1,83 трлн., а за социалната подкрепа на населението, включително трансферите за изплащане на пенсии — с 6% до 6,65 трлн. рубли.

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В същото време председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че „всички социални задължения са обезпечени от бюджета“. „Приемаме бюджета в най-трудния момент. Имаме наложени 35 480 санкции. Но всички социални задължения са обезпечени от бюджета. Всички въпроси, свързани със сигурността, отбраната, осигуряването на всичко необходимо за участниците в специалната военна операция, членовете на техните семейства, както и задачите за технологичното развитие на страната, са решени“, каза Володин.

Той също така припомни, че в рамките на прогнозата за социално-икономическото развитие правителството на Руската федерация определя ръст на тарифите за комунални услуги от 11 % за 2027 г., 8,6 % — за 2028 г. и 7,6 % — за 2029 г.

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