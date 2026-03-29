Гюров защити мерките си и обяви следващите стъпки (ВИДЕО)

Служебният премиер Андрей Гюров защити мерките на служебното правителство в резултат на войната в Иран. "Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители. Поскъпване, което е причинено от конфликта в Близкия изток. Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши", каза той във видео в профила си във Фейсбук.

Коментарът на служебния министър-председател идва в резултат на критиките, които бяха отправени към неговото правителство за държавните помощи, които отпуска. Припомняме, че преди дни служебното правителство обяви пакета от мерки заради войната в Близкия изток и покачването на цените на горивата. 100 милиона евро ще струват те и ще бъдат изцяло в рамките на бюджета.

Следващите стъпки на служебната власт

"Нашата задача е да направим така, че този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората", посочва той.

"Започваме с най-важното – транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало – от пътуването до храните и стоките. Затова взехме решение да отложим въвеждането на толтаксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите. Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората", обяснява премиерът.

И напомни, че служебното правителство е започнало преговори с Европейската комисия за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор, казва още той.

По думите му, друг важен приоритет са храните. "Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. По тази причина подпомагаме земеделските производители като намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите по-рано. Така те ще могат да произведат повече и ще го направят сега, когато е най-важно", коментира той.

"Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високи цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля за разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията до малките предприятия, фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини. Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата", посочва министър-председателят.

Той очерта и следващите стъпки – да се открият 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни. Гюров казва още, че подготвят наредба за енергийна бедност. "Работим за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника", добави той.

По думите му, градският транспорт вече е субсидиран с 50 млн. евро. "Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси", посочи Гюров. Според него най-важното е тези мерки да работят, затова се въвежда засилен контрол. НАП, КЗП И НСИ ще следят дали цените реално се задържат.

"Създаваме и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат. Нашата цел е ясна - да направим така, че тази криза да се усети възможно най-малко в ежедневието на българските граждани", допълва той.

Още: Бизнесът: 100 млн. евро държавна помощ е крайно недостатъчна