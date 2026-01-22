Спорт:

Ицо Хазарта обясни вота си за Меркосур

22 януари 2026, 12:20 часа 409 прочитания 0 коментара
С разлика от само 10 гласа евродепутатите изпратиха споразумението с Меркосур, което беше предварително подписано от Урсула фон дер Лайен, в Съда на Европейския съюз (СЕС).

Българските евродепутати бяха разделени по въпроса и само 7 от тях гласуваха в подкрепа на искането на европейските фермери документът да бъде прегледан от СЕС. Сред българските гласове "за" бяха имена на депутати, които беше ясно каква позиция заемат - независимите Елена Йончева и Танер Кабилов (издигнати от ДПС-Ново начало"); Петър Волгин, Станислав Стоянов и Рада Лайкова от "Възраждане"/"Европа на суверенните нации" и Ивайло Вълчев от ИТН/Европейски консерватори и реформисти. Изненадващ обаче за мнозина бе вотът в подкрепа на Ицо Хазарта от ПП/"Обнови Европа".

Подкрепата си за сделката с Меркосур са гласували останалите евродепутати, издигнати от ГЕРБ, БСП и АПС. Радан Кънев (ДБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП-ДБ/Обнови Европа) също са я подкрепили.

Позицията на Ицо Хазарта

Позицията на Ицо Хазарта беше изненадваща и получи много критики, като например тезата, че тези гласове блокират свободната търговия между 750 милиона души в изгода на една шепа земеделци в предопределящ момент за Европа.

Ицо Хазарта заяви в своя защита, че е провел задълбочени консултации по въпроса, но в крайна сметка е решил да гласува "за" разглеждане от СЕС, защото темата е прекалено спорна.

"Споразумението ЕС - Меркосур е тема, която се обсъжда задълбочено в Европейския парламент през последната година. В същото време темата е сравнително слабо позната и рядко дискутирана у нас. През последните месеци получих огромен брой писма от български земеделски производители. Проведох разговори с някои от тях, говорих и с доста фермери. Всички те бяха единодушни в мнението си относно споразумението. Обсъждах темата и с различни политици. Те не бяха единодушни - имаше мнения и в двете посоки", пиша Христо Петров.

"В крайна сметка реших, че след като това споразумение засяга най-много производителите и фермерите - правилният подход е да послушам тях", коментира още Ицо Хазарта.

Сделката с Меркосур

Става въпрос за мащабно търговско споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур (Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай).

ПМеркосур ще премахне митата върху 91% от износа на ЕС в рамките на до 15 години. Това засяга ключови европейски продукти, включително автомобили, за които сегашните мита достигат 35%. ЕС от своя страна ще премахне митата върху 92% от износа на Меркосур в срок до 10 години.

В земеделието договорът е по-чувствителен. Меркосур ще премахне митата върху европейски вина (17%) и спиртни напитки (20-35%). За най-чувствителните продукти ЕС ще отвори квоти, включително допълнителни 99 000 тона говеждо месо, докато Меркосур ще предостави безмитна квота от 30 000 тона за европейски сирена. Предвидени са и квоти за птиче месо, свинско, захар, етанол, ориз, мед, царевица и сладка царевица, както и достъп за мляко на прах и бебешки храни.

Десислава Любомирова
