Идва нова криза. Въпросът е дали ще защитим хората и бизнеса?

Задава се нова икономическа криза и държавата трябва да направи това, което е длъжна – да защити доходите на хората, да подкрепи бизнеса и да помогне на семействата с деца. Това не е въпрос на политика, а на отговорност.

България вече е била в подобна ситуация. През 2022 г. се изправихме пред тежка енергийна и инфлационна криза. Тогава показахме, че има работеща рецепта – увеличихме доходите и пенсиите повече от инфлацията, подкрепихме бизнеса и запазихме конкурентоспособността на икономиката. В резултат страната не само премина през кризата, но и започна да наваксва по-бързо към средноевропейските доходи.

Днес отново сме на прага на сериозно изпитание. Войната в Иран вече води до ръст на цените на горивата и това се пренася пряко върху цените на храните, отоплението и основните услуги. За хората това не е геополитика – това са сметки, които трябва да платят, и доходи, които не стигат.

И точно тук идва въпросът – има ли държавата план?

Когато кризата дойде, няма място за експерименти

Нашите опоненти или не разбират проблема, или се опитват да го използват политически.

Румен Радев почти не говори за икономика, защото очевидно не разбира от икономика. Единственото конкретно действие, което видяхме при предишната енергийна криза, беше договорът с „Боташ“, по който България плаща по половин милион долара на ден. Това не е решение – това е тежест върху българските данъкоплатци.

Бойко Борисов също има „рецепта“ – познаваме я добре. Това е политиката на постната пица, замразени доходи и обезкървяване на бизнеса. В неговите управления България остана най-бедната държава в Европейския съюз, а пенсиите растяха с по 10 лева на година, докато милиарди изтичаха в корупционни схеми.

Истината е проста – в криза или помагаш на хората и икономиката, или задълбочаваш проблема.

Какво работи – и защо

Икономиката не е идеология. Тя се подчинява на ясни принципи.

Доходите растат, когато има инвестиции, когато бизнесът работи с модерни технологии и когато държавата не губи ресурси в корупция и неефективност. Българският работник не е по-малко способен – той просто работи в по-лоша среда. Същият този работник, когато отиде в Германия, започва да получава двойно и тройно повече. Не защото в самолета са му налели знания, а защото в Германия е въоръжен с повече машини и автоматизация. Това показва ясно къде е проблемът – не в хората, а в условията.

Затова ролята на държавата в криза е да стабилизира средата – да намали натиска върху бизнеса и да върне ресурс обратно към хората.

Ще предложим широк антикризисен пакет

Още с началото на новото Народно събрание трябва да започне обсъждането на бюджет за 2026 г. – не корупционен бюджет, като този заради който стотици хиляди излязоха на протест, а бюджет, който прозрачно показва за какво се харчат парите и как стигат до хората . И от който не може да се краде.

Ще предложим широк антикризисен пакет, стъпващ на доказано работещите мерки от 2022 г.

Първо – защита на доходите. Минималните пенсии трябва да се увеличат над линията на бедност, както направихме през 2022 г., когато те нараснаха значително като минималната скочи от 300 на 467 лв. и реално изпревариха инфлацията. Заплатите също трябва да растат изпреварващо на инфлацията.

Второ – директна подкрепа за домакинствата. Компенсации за горивата - работеща мярка е и определяне на компенсации за най-евтините горива – бензин, дизел, метан и пропан-бутан, както през 2022 г. определихме 25 ст. на литър.

Натискът върху цените може да бъде преодолян и с намалени ставки на ДДС за електроенергията и парното и газа за домакинствата – от 20 на 9% и премахване на акцизи върху ключовите енергийни източници.

Трето – защита на бизнеса. Таван на цената на електроенергията с пълни компенсации над него, както вече сме правили като определихме 200 лв. таван над който компаниите се компенсират със 100%, за да не се загуби конкурентоспособност.

Компенсации на животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци заради поскъпването на фуражите и торовете.

Четвърто – подкрепа за малките и средните предприятия чрез повишаване на прага за регистрация по ДДС, на 85 хил. евро, така че повече малките фирми да могат да дишат в условия на криза.

Пето – целенасочена подкрепа за семействата с деца. Увеличаване на данъчния кредит от 300 на 600 евро на дете. Реална възможност за съчетаване на работа и майчинство като жените получават 100% от майчинските ако се върнат на работа.

Поемане от държавата на здравните осигуровки на жените в майчинство, за да не тежат на работодателите им.

Шесто – повече средства за здравеопазване, така че по всяка пътека да има възможност за лечение без доплащане. Ще се борим и младите лекари и медицинските специалисти да имат достойни доходи, за да не бягат от страната.

Това не са абстрактни идеи. Това са мерки, които вече са работили. Въпросът е дали ще има мнозинство от 121 гласа, така че всички тези мерки да се приемат бързо. Това може да се свърши, преди да започнат разговорите за правителство. От това как ще гласуват политическите сили в 52-народно събрание за този пакет от мерки, дали ще го подкрепят зависи и дали ще има стабилно мнозинство за реформи, или българите отново ще излязат на площада.

Истинският проблем – и истинското решение

Но има нещо по-дълбоко от самата криза.

Ако искаме България не просто да преминава през кризи, а да става по-богата, трябва да решим фундаменталния проблем – как се управляват публичните средства и дали има реален контрол. И как работи администрацията.

Когато милиарди се разписват на един ред без яснота, това създава възможност за злоупотреби. Когато разходите са прозрачни – проект по проект – тази възможност изчезва.

И второ – колко ефективна е администрацията. Ние предлагаме министерствата да се намалят от 20 на 12. По времето на Стамболов е имало 9 министерства. И всеки разход на бюджета за тях е бел записван до стотинка. В момента в бюджетите има по един ред разход да персонал и не се знае кое за какво отива. Половината време за работа отива в съгласуване между отделните министерства. Чиновници и хора в бордовете получават повече от заплатата на министъра си. Това трябва да спре.

И още нещо – без работеща съдебна система няма инвестиции. Ако се краде, ако няма наказуемост, всеки инвеститор ще предпочете да вложи парите си другаде.

Затова първата задача не е просто да увеличим доходите. Първата задача е да гарантираме, че системата работи честно. Да се изберат нов ВСС и инспекторат към него с прозрачна процедура. И да няма вече незаконно заемащи длъжността главен прокурор.

България може повече

България вече показа, че може да наваксва по-бързо по доходи. За 12 години по време на управлението на ГЕРБ с политиката на постната пица наваксахме по доходи с 10% спрямо средните в Европа. След това, само за 4 години наваксахме с още 9%. Това не е случайност – това е резултат от конкретни решения.

Въпросът днес е дали ще продължим по този път, или ще се върнем към политики, които ни държат в дъното на Европа. Дали ще изберем модела на икономическо развитие с достойно място на България в сърцето на Европа, или ще залитнем към политиката на Орбан, която докара унгарците до там, че да станат по-бедни от българите.

В криза държавата трябва да действа с мащаб. Малките решения не работят, когато проблемът е голям.

И най-важното – този избор не е само на политиците.

България е ваша. Вие трябва да решите.

Автор: Асен Василев