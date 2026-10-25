"Има или няма интрига, навик или апатия?": Аналазитори с първи думи за президентския вот

Има интрига на президентския вот, няма интрига, навик, нетърпимост и апатия. С тези думи гостите в изборното студио на БНТ коментираха президентските избори. Те все още не са приключили и остава около час до края на вота в 20.00 часа. Повод за определенията им беше ниската избирателна активност към 16.00 часа по данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) е 16, 04 на сто.

Защо смятат така?

Теодор Славев смята, че има интрига за резултата на президентския вот. "По време на кампанията не можа да се формулира политическа задача пред обществото", смята той.

Страхийл Делийски Делийски нарече изборите навик, като отрече да има интрига. "Ако имаше, нямаше да е 20% активността в 18.00 ч.", смята той.

Ружа Райчева определи вота с думата апатия, като според нея тази апатия е в лагера на партията, която е победила тази година на парламентарните избори, а се наблюдава мобилизация на опонентите.

Според нея тази апатия е дошла от това, че се е казало, че тозиизбор е предрешен. "Това до голяма степен подейства демобилизиращо за този кандидат", каза Райчева.

Иван Брегов пък нарече вота като нетърпимост. "Тази нетърпимост вече се реализира на избори, макар и при ниска активност", каза още той. ОЩЕ: "За пръв път от 30 години няма да гласувам": Предположение, че ГЕРБ са инструктирали избирателите си да не гласуват