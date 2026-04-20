Иво Мирчев удари двойно Делян Добрев в 24 МИР, Радев печели в центъра на София

Коалиция "Прогресивна България" е първа политическа сила и в трите столични избирателни района, показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при напълно обработени протоколи. В 24 МИР водач на листата зад Румен Радев е Стефан Белчев, който събира подкрепата на 35.056%. Втори остават от "Продължаваме промяната - Демократична България" с 26.501 на сто. Водач на коалицията там е съпредседателят Ивайло Мирчев.

Далеч назад с почти двойна разлика остават от ГЕРБ-СДС с 13.455% или 23 891 гласа. Водач на листата на формацията е един от основните противници на ПП-ДБ в лицето на Делян Добрев. Трети са от "Възраждане" с 4.847%, следвани от "Сияние" с 4.432%, БСП с 3.293% и т.н.

В 24-ти район са гласовете на избирателите от районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец". В този район влиза и центърът на столицата.

Иначе в абсолютни гласове "Прогресивна България" има общо 222 683 в трите софийски района, ПП-ДБ има 160 724 гласа, ГЕРБ - 81 837, а "Възраждане" - 29 519. Резултатите сочат, че спрямо изборите през октомври 2024 г. в София ПП-ДБ увеличава гласовете си, а ГЕРБ губи близо 30 хил. гласа: тогава коалицията взе около 130 хил. гласа в трите района, а формацията с лидер Бойко Борисов - приблизително 110 хил. гласа. Губеща в София е и "Възраждане", която сега има общо 29 519 гласа, докато през октомври 2024 г. има почти 66 хил. гласа.

