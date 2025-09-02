Желязков за визитата на БСП министрите при Си и Путин: От медиите разбрах - знаех, че са в отпуск

Вицепремиерът Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии обменят партиен опит. Така премиерът Росен Желязков коментира визатата на коалиционните си партньори от БСП в Китай. Той отрече да са командировани от него или от Министерски съвет, както и че правителството няма отношение към партийните инициативи на един от коалиционните партньори.

"Знаете, че коалицията съчетава партии с много различен партиен и политически профил. Това, което ни обединява, са общите цели, а не различията. Ако трябва да търсим различията – много лесно това правителство ще загуби своята коалиционна спойка", смята Желязков.

Снимка: БСП

Шефът на ДАНС и президента

Желязков коментира и назначаването на нов шеф на ДАНС, като уточни, че кабинетът е изпратил на президента за съгласуване кандидатурата на Деньо Денев.

"Законът казва, че в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента, ние все още сме в съгласувателна процедура много след указа за освобождаването на Пламен Тончев", уточни Желязков.

Въпреки изказванията на държавния глава - Желязков каза, че правителството очаква неговата официална позиция.

Той коментира и думите му за брутална чистка в ДАНС, като ги определи като доста литературно изказване.

"Нямам данни, които да навяват на сталинистки методи, което се свързва с тази терминология", добави Желязков и уточни, че правителстовто запазва все още добрия тон и не предпоставя на президента. ОЩЕ: Румен Радев: Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС (ВИДЕО)

Дезинформация за държавните имоти

Министър-председателят коментира и скандала и съмненията на опозицията и президента за продажба на държавни имоти, като определи това като абсолютно неразбиране и дезинформация по тази тема.

"Когато един имот има отпаднала необходимост за ведомството, което го стопанисва, притежава или управлява, трябва да му се намери предназначение. На първо място да се предостави на община, на второ място обезщетение по повод на отчуждение, на трето място да се търси възможност при концесиониране за предоставяне на публична услуга този имот да послужи за това нещо. Чак, когато това нещо не отговаря на очакванията - възможност да бъде продаван", каза премиерът.

Той попита дали някой знае през последните години колко имоти са продавани и колко са държавните имоти.

"Това, което направихме е да ги систематизираме, да получим информация какви са, за какво се използват, могат ли да послужат на общините", уточни Желязков.

Той е категоричен, че става въпрос за пропаганда и злостна кампания, че се продава държавно имущество, защото това не е вярно.

"Направихме нещо, което десетилетия не е правено, да обявим кои са тези имоти", добави Желязков. ОЩЕ: Списъкът с държавните имоти изчезна и от регистъра с търговете: Боян Юруков с нов сигнал за хаоса около продажбите им