27 август 2025, 09:44 часа 179 прочитания 0 коментара
Списъкът с държавните имоти изчезна и от регистъра с търговете: Боян Юруков с нов сигнал за хаоса около продажбите им

През юни държавата обяви, че започва продажба на държавни имоти "с отпаднала необходимост". Това решение предизвика вълна от негативни реакции и размяна на остри реплики между управляващи и опозиция. После правителството съобщи, че търговете са спрени и имоти няма да се продават. Междувременно стана ясно, че Министерството на регионалното развитие е скрило списъка и е обявило, че ще иска парламентарно одобрение, за да го коригира и да отговори на исканията на местните власти.

Списъкът изчезна и от АППК

Сред най-големите критици на решението да се разпродават държавни имоти е блогърът Боян Юруков. "След като Министерски съвет изтриха списъка на Желязков и НН ГЕРБ/ДПС, вчера е изчезнал и публичния регистър с търговете. Съобщението в сайта на АППК внушава, че става въпрос за технически проблеми. Няма обяснение защо ще го оправят цели три седмици или защо като част от това "предстои провеждане на пълен анализ и архивиране", съобщи с пост в профила си във Facebook Юруков.

"До тогава остава въпросът какво се случва с насрочените търгове. Циниците сред нас може да решат че Желязков отново козирува на Пеевски и ефективно спира работата на АППК за политически, но крайно вредни за държавата по същността си цели. Също както Киселова, регулаторите, Сарафов и Борисов му козируваха. Към този момент всякаква публичност за държавните имоти, продажбата им и търговете е заличена", написа той.

На сайта на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) има съобщение, публикувано във вторник (26 август), че е налице прекъсване във функционирането на платформата. "Екипите работят за възстановяване работата на платформата. Предстои провеждане на пълен анализ и архивиране на данните, което се очаква да приключи не по-късно от 12 септември 2025 г.", гласи съобщението.

Припомняме, че в началото на месеца Юруков съобщи, че всъщност търгове за имоти продължават да се провеждат и такива са насрочени в бъдеще.

Виолета Иванова
Държавни имоти Росен Желязков Боян Юруков
