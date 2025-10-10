Войната в Украйна:

Йордан Иванов за закона на ИТН: Лицемерие, те написаха песен срещу Лена Бориславова

10 октомври 2025, 19:01 часа 188 прочитания 0 коментара
„Освен че предложението на ИТН е чалга в наказателното право, то е атентат срещу свободата на словото и журналистиката. Ако тези норми бяха в сила преди 15-20 години, Слави Трифонов и целия му екип, днес не трябваше да бъдат в парламента, а в затвора, защото изградиха медийния си образ изцяло върху човешки съдби и политици“. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Йордан Иванов от „Демократична България“.

„Щяха да са в затвора по сигнали на Бойко Борисов, Лили Иванова, Ахмед Доган, Иван Костов и редица известни лица. Това е лицемерно. Когато насреща имаш прокуратура, която действа избирателно, нещата стават опасни“, добави той.

Според него е важно да се признае, че понякога се прекрачва границата с личния живот на хората. „Изисква се доза финес, за да се разграничи личния живот и кога има надделяващ обществен интерес, но това не може да се регулира с норми в Наказателния кодекс. Не се прави по този начин. Или не разбират, или умишлено се търси способ за натиск върху журналисти и блогъри“, подчерта Иванов.

„Те написаха песен срещу Лена Бориславова, която беше ужасна и арогантна. Тя ги осъди. Те да внасят този закон е тежка форма на лицемерие“, каза депутатът.

Промените в службите

„Истината е, че те се саморазправят с президента, но днес е Румен Радев, утре е някой друг. Идеята, че МС предлага, а президентът подписва указ е свързана с това, записано в законите за службите, че те са деполитизирани. Ние предложихме да има няколко кандидати на Министерския съвет, които да бъдат изслушани в Народното събрание, и след това президентът да подпише“, посочи Йордан Иванов.

Почивните дни

Депутатът коментира и предложението на Демократи за силна България (ДСБ) да отпаднат допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. „По искане на работодателски организации направихме анализ. Нетният негативен ефект върху бюджета от един почивен понеделник е от 180 до 240 млн. лева. Няма причина, когато Гергьовден е събота, в понеделник да се почива. Това е мое схващане. Аз съм десен политик и вярвам в десните ценности. Знам, че не е популярно, но ако искаме да сме богати като германците, на първо място не трябва да се разходват пари и не трябва да има корупция, на второ място – да работим като германците“, каза още Иванов.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
