Премиерът Желязков обяви, че няма никакво намерение да подава оставка (ВИДЕО)

Въпреки многохилядните протести в цялата страна от тази седмица, премиерът Росен Желязков заяви, че ще подаде оставка единствено ако парламентът одобри вот на недоверие. Той направи това уточнение по време на днешния парламентарен блиц контрол. "Кога възнамерявате да подадете оставка", попита директно Богдан Богданов (ПП-ДБ), след като преди това представи въпрос, свързан със състоянието на икономиката и инвестициите у нас.

Желязков отвърна така с думите:

"Правителството беше сформирано през януари, през март прие закон за държавния бюджет за 2025 г. В рамките на настоящата година българската икономика заработи с добри темпове. Два пъти по-висок растеж от средния за Еворпа - около 3%. Ще имаме за следващата година изключително висок БВП. Безработицата трайно намалява. По ПВУ ше бъдат инвестирани около 5 млрд. лв. Приходните агенции отбелязаха рекордна събираемост - 9 млрд. лв. повече. Всичко това е изсветляване на бизнеса. Преките чуждестранни инвестиции ще бъдат по-високи от предходните години". Още: Деца по пижами, тайминг за бюджета и възбудата на политиците: Борисов говори за оставката си (ВИДЕО)

На въпроса кога смята да подаде оставка, той посочи:

"Хипотезата е предвидена в чл. 89, ал. 2 от конституцията".

Ето какво гласи текстът, на който се позова премиерът:

Чл. 89.

(2) Когато Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет, министър-председателят подава оставката на правителството.

Все пак съществува и друга възможност кабинетът да падне – премиерът сам да подаде оставка. От думите на Желязков обаче става ясно, че такъв ход не стои на дневен ред. Още: Първо проучване за протестите: Внушителна подкрепа, а всеки втори българин иска оставката на Желязков (СНИМКИ)

Припомняме, че правителството вече опита опита да тушира напрежението след протестите и обяви, че изтегля бюджета, но опозиция се обедини и настоя за оставка на кабинета. Днес (5 декември) ПП-ДБ, МЕЧ и "Алианс за права и свободи" възнамеряват да внесат вот на недоверие заради икономическата политика на правителството. Дебатите и гласуването се очакват през следващата седмица, когато е планиран и нов протест. Още: "Дистанциране, прибиране": Борисов намекна за ново начало с Пеевски след протестите (ВИДЕО)

Връчиха му оставката

Въпросът кога точно Желязков би подал оставка се превърна в повтарящ се мотив по време на блиц контрола. След Богданов същото питане отправи и Кирил Веселински от МЕЧ, а Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ) дори му подаде лист с оставката, готова за подпис.

"Това, което правите е недостойно", реагира председателят на парламента Рая Назарян.

Народният представител от ПП-ДБ изтъкна, че с тази оставка министър-председателят ще докаже, че чува хората. Тя му връчи папката с оставката, а Желязков я прибра, без да я подпише.