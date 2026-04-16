Йотова на празника: Да атакуваш Конституцията означава да рушиш фундамента на държавата

"Българската конституция е гарант за правовата държава. Тя обединява и пази своите граждани." Това заяви президентът Илияна Йотова на тържественото честване във Велико Търново на 35-ата годишнина от основаването на Конституционния съд на Република България и Деня на Българската конституция. На събитието присъстваха още служебният министър-председател Андрей Гюров, председателят на Народното събрание Рая Назарян, Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, бивши и настоящи конституционни съдии, представители на юридическата общност.

В залата, където през 1879 г. Учредителното събрание приема първия основен закон на България след Освобождението – Търновската конституция, държавният глава открои историческата значимост на старопрестолния град за българската история и памет. „Тук най-добре се говори за държавност, тук се роди нова България след векове на забрава“, посочи Илияна Йотова.

Президентът подчерта, че Учредителното събрание не просто изработва една от най-демократичните за времето си конституции, а поставя основите на непоклатими устои, върху които поколения българи надграждат идеята за мирна, свободна и равнопоставена на другите европейски народи България.

Устойчивата традиция, заложена с приемането на Търновската конституция, намери своите достойни продължители, които преди 35 години създадоха съвременната балансирана и пълноценна система от правила и принципи, които да ръководят едно свободно демократично общество. Система, която не търпи зле премерени действия, каза още държавният глава. Тя определи бащите на днешната конституция като мъдреци, съвестта и съзнанието на нацията. „Бяха понякога непримирими, с различни политически убеждения и идеи. Но грамотни хора, професионалисти, майстори на спора, виртуози в аргументите, с воля и вяра, че компромисът не е предателство, а е разум за България“, изтъкна президентът.

Атаките срещу основния закон

В изказването си Илияна Йотова подчерта, че атаките срещу Конституцията са атаки срещу фундамента на държавата. „Доказва го всеки провален опит основният закон да се натъкми към страстите на деня, към злободневните партийни сметки и стремежите за политическо оцеляване на отделни личности. Убедихме се, че тези посегателства поглъщат всеки, който неразумно ги прави, но горчивите плодове берем всички ние“, подчерта държавният глава. Тя даде пример с последните конституционни поправки, които затрудняват работата на институциите. „Те казват на българското общество, че всеки може да променя Конституцията, както си реши. Казват – „Забравете за разделението на властите, Конституцията не е гарант за правовата държава, а политически инструмент срещу неудобен президент“, подчерта президентът.

Конституцията е висш арбитраж за институциите, за публичните власти, но тя измерва и нас, гражданите – искаме ли правата, които ни дава, или се страхуваме от тях, познаваме ли отговорностите си или е по-лесно да ги изискваме от другите, заяви Илияна Йотова. Тя изтъкна, че по неписано правило изразите на политическа безидейност и безпомощност у нас завършват винаги с призив за промяна в Конституцията. „Вярвам, че след всеки такъв призив като неподвластно на времето предупреждение трябва да прозвучат думите на една от емблемите на българския конституционализъм Гиньо Ганев, който казваше: "Конституцията не е някакви подвижни пясъци, които променят формата си от сезонните обувки на един или друг орган на власт, или политик, който смята, че светът е започнал от него. Различните предложения за промени в конституцията не могат да се пръкват по стаите на парламентарните групи. Те трябва да бъдат резултат на мъдър, спокоен и всестранен дебат и да се правят само тогава, когато има призната обществена нужда. Кризата в институциите не е криза в конституцията“, каза държавният глава.

Илияна Йотова приветства Конституционния съд с неговата 35-годишнина. „Съдът е призван да отстоява и тълкува духа и философията на Българската конституция. Той е съвременният носител на една забележителна държавническа, обществена и правна традиция. От конституционните съдии зависи да изпишат достойно следващите й страници“, подчерта тя. Президентът пожела на членовете на Конституционния съд да останат на висотата на поверената им мисия, да бъдат просветен и неутрален стожер на държавността, на правовия ред и равновесието между властите, сигурна опора на разума и интересите на българските граждани. „Не се поддавайте на натиск. Днес мнозина злоупотребяват с имената ви, с институцията Конституционен съд. Искат забраната ви, уронват дори престижа ви. Това не е случайно. Когато унищожаваш авторитети и караш хората да не вярват в нищо, тогава законът става лесна плячка. А злоупотребата заменя закона и става норма“, изтъкна Илияна Йотова.

