"Европа би била по-сигурна без този болен зъб НАТО": Захарова с нови имперски мечти

"Европа би била по-сигурна без НАТО", заяви в събота говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, като сравни организацията с "болен зъб", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ако НАТО не съществуваше – имам предвид, ако алиансът не беше играл и не продължаваше да играе ролята, която е играл – сигурността в Европа вероятно щеше да бъде много по-голяма", каза Захарова в отговор на критиките срещу призивите на Москва за реорганизация на европейската архитектура на сигурността.

"НАТО е именно организацията, която – както бихте казали, подобно на болен зъб – е отслабила имунната система на Европа, на нейната западна част, на Централна Европа и, всъщност, на целия свят, като изисква и изразходва колосално количество ресурси за реактивни мерки", посочи говорителката.

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Захарова отговори по този начин на изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ТАСС. Мерц беше заявил, че "няма нужда да се обсъждат въпроси, свързани с европейската архитектура на сигурността, с Русия".

"Няма нужда да обсъждаме това – тя вече съществува", каза Мерц. Европейските лидери наскоро отхвърлиха предложението на Москва на среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, отбелязва ДПА.

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