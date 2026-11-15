Нова трагедия: Загинали и ранени при катастрофа сред непрогледна мъгла, кола е разцепена на две

Двама души са загинали, а един е бил ранен, при пътнотранспортно произшествие на пътя Добрич - Балчик, в участъка между селата Попгригорово и Безводица, показаха данни от интерактивната карта на МВР.

Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в крайпътно дърво, вследствие на което се е разцепил на две.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ.

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Заради катастрофата движението в района е ограничено. В участъка има и намалена видимост поради гъста мъгла, пише БТА. Водачите трябва да се движат с повишено внимание, посочват от МВР.

Инцидентът се случва в деня за възпоменание на жертвите на катастрофи.

По данни на Асоциацията за защита на пострадалите при катастрофи от началото на годината към днешния ден при ПТП са загинали 435 души, а над 7400 са ранени. За този период са регистрирани 5967 пътни произшествия. От Асоциацията на пострадалите при катастрофи призовават за диалог с институциите и ще представят кампания за спиране на войната на пътя.

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От Сдружение „Ангели на пътя" ще проведат открити уроци по пътна безопасност в София и Стара Загора.

Междувременно жертвите на тежката катастрофа на АМ „Тракия“ станаха 13. В събота в болница в Бургас почина още един от пострадалите. А от следствието заявиха, че няма водеща версия за причините за инцидента и допълниха, че е възможно разследването на жестокия инцидент да приключи без обвиняем.