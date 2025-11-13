Кабинетът внесе спорния бюджет: Средната пенсия става 541 евро, минималната заплата - 620 евро

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството на извънредно заседание в четвъртък, съобщават от правителствената пресслужба.

Очаква се размерът на средната пенсия да се повиши номинално с 8,5%. Ръстът надхвърля повече от два пъти прогнозираната стойност на средногодишната инфлация за догодина от 3,5%, което означава, че покупателната стойност на доходите на възрастните хора ще се увеличи.

Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване по швейцарското правило с между 7% и 8%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро. Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. – 1 738,40 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило.

Социални надбавки и доходи

През 2026 г. жените, работещи трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,421 млрд. евро, което е 11,3% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на България. Тези разходи са с 1,097 млрд. евро или с 8,9% повече спрямо 2025 г.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. е 620,20 евро. От същата дата се определя и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 2 352 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се повишава на 460,17 евро. Размерът на паричните обезщетения при неползване на отпуските за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се повишава от 50 на 75 на сто.

Запазват се размерите на минималния дневен размер на обезщетението за безработица - 9,21 евро и на максималния дневен размер на обезщетението за безработица - 54,78 евро.

В законопроекта е предвидено увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ - с два процентни пункта от 1 януари 2026 г. и с още един процентен пункт, считано от 1 януари 2028 г. Размерите на осигурителните вноски за останалите фондове на държавното обществено осигуряване се запазват на нивата от 2025 г.

1213 лв - МРЗ от 1 януари 2026 г.

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., реши още правителството. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност. Минималната часова работна заплата ще достигне 7,31 лв. (3,74 евро).

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначените на такова по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% и заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата, на професионалните приемни семейства, както и на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.

Новият размер на минималното възнаграждение е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Той е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за минималните работни заплати в ЕС, която предвижда те да са 50 % от брутната средна работна заплата.

По-високият размер на минималното заплащане ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.