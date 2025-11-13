След рисковите ситуации с НСО: Корнелия Нинова показа как преди 3 г. се е отказала от охрана (СНИМКА)

НСО прекалиха. Не за пръв път рискуват човешки живот на пътя и взривяват общественото мнение. Но не са виновни те, а политици, депутати, министри, които затънаха в привилегии. Това трябва да спре! Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Според нея всички, освен президент, премиер и председател на парламента, трябва "веднага да слязат от лъскавите лимузини и да освободят НСО".

Нинова припомни, че през 2022 г . като министър и вицепремиер сама се е отказала с декларация от охрана и кола на НСО. "Дадох личен пример. Шефът на НСО дойде лично в моя кабинет да ме убеждава, но аз му връчих писмен отказ от кола на службата. Бях единственият министър без НСО, но това изобщо не ми попречи да си върша добре работата", заяви тя.

Лидерът на "Непокорна България" показа и самата декларация, която е написана на ръка. "Да видят как се прави", каза тя.

Тя призовава всички, ползващи "скъпата държавна услуга", да слязат от колите на НСО.

"Намалете си заплатите и ги замразете в знак на солидарност с обществото, връщайте бонусите. Като министър спрях всички бонуси за политическия си кабинет и намалих държавните бордове до минимум. По цял ден леете празни приказки колко сте загрижени за народа. Същият народ, който ви плаща скъпите коли, растящите заплати и екзотични екскурзии. Поне веднъж покажете, че е така. Сега е моментът", каза Нинова.