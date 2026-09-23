Емил Стоименов: Йотова и Вълчев ще водят България по европейския й път, без да загърбват националните интереси (ВИДЕО)

"Вярваме, че г-жа Йотова и г-н Вълчев ще водят България по европейския й път без да загърбват националните ни интереси", каза пред журналисти д-р Емил Стоименов, съпредседател на Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев след изтегляне на поредните номера в бюлетината. Припомняме, че преди минути стана ясно, че двойката Йотова и Вълчев ще бъде под номер 25 в бюлетината на предстоящия президентски вот, реши жребият в ЦИК.

"За нас номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят", заяви още Стоименов след жребия.

"Д-р Стоименов каза ясно, имаме ясен номер, добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври, успех на всички", заяви другият съпредседател на инициативния комитет Крум Зарков.

Жребият

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребий за поредните номера на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети и партии за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. ЦИК ще трябва след това да приеме нарочно решение, с което да утвърди поредните номера в бюлетината, изтеглени в жребия. Кой под кой номер е в бюлетината - вижте тук: Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината